Kanarya Adaları'ndaki yangın

MADRİD (AA) - İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan Büyük Kanarya'da cumartesi günü başlayan ve 12 hektardan fazla alanı kül eden yangının etkisinin azalmaya başladığı bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, cumartesi günü Büyük Kanarya Adası'nın Tejeda kasabası yakınlarında başlayan ve adanın dağlık bir bölgesinde iki cephede yayılarak ormanlık alanları da kaplayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sırasında, düşük sıcaklıkların ve hafifleyen rüzgarın itfaiyecilerin işini kolaylaştırdığını belirtti.

Yetkililer, etkisinin azalmaya başlamasıyla yangın nedeniyle tahliye edilenlerden bir kısmına evlerine dönme izni verildiğini kaydetti.

Acil durum servisi tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "yangınla ilgili olumlu gelişmenin", tahliye edilen 4 bin 500 kişinin eve dönebileceği anlamına geldiği belirtildi.

İspanyol ulusal televizyonunda da yaklaşık 6 bin kişinin daha günün ilerleyen saatlerinde evlerine geri dönebileceğinin umut edildiği kaydedildi.

- 12 bin hektardan fazla alan kül olmuştu

Yetkililer, dün, alevlerin Büyük Kanarya'nın batı yamaçlarında 12 bin hektardan fazla alanı sardığı ve 10 bin kişinin yangın nedeniyle tahliye edildiğini bildirmişti.

Özerk yönetim hükümeti Başkanı Angel Victor Torres da dün, alevlerin 48 saat içinde kontrol altına alınabileceğini belirtmişti.

Torres, ayrıca, adanın başlıca doğa rezervi olan Tamadaba'nın yangından etkilenmediğini ifade etmişti.



- Alevler yer yer 50 metreye kadar ulaşmıştı

Yetkililer, önceki gün, alevlerin yer yer 50 metreye kadar çıktığını ifade etmiş ve yangının adanın güneyine doğru hızla ilerlediğini kaydetmişti.



Torres de gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmaları için İspanya merkez hükümetinden yardım istendiğini söylemişti.



Öte yandan, yetkililer, 10 Ağustos'ta Büyük Kanarya'da çıkan bir başka orman yangını nedeniyle başta Tejada, Artenara ve Galdar olmak üzere sekizden fazla yerleşim yerinde binden fazla kişinin tahliye edildiğini ve bin hektarlık alanın yandığını duyurmuştu. Bu arada, yangının çıkmasına neden olduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.