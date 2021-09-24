Kanarya Adalarında lavlar evleri yutuyor

19 Eylül’den beri yaşanan patlamalar ve lavlarla kaplanan bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 6 bini geçti.



80 bin nüfuslu La Palma’ya gönderilen Askeri Acil Müdahale Birliğinin Komutanı Teğmen Pablo Garcia Perez, “Adaya getirdiğimiz hafif araçlarla mağdurların evlerine yaklaşarak, tahliyelerine yardımcı oluyoruz” diye konuştu.



İspanya Volkanik Gözleme ve Geçici Uyarı Enstitüsü yetkilisi Stavros Meletlidis de “Şu an elde ettiğimiz verilerle patlamaların ne kadar süreceğini gösteremiyoruz” dedi. Tahliye edilenlerden Basilio isim kişi ise, “Lavlar gelince hiçbir şey alamadan alelacele evden çıktık” ifadelerini kullandı.



Yetkililerin aktardığına göre patlamadan dolayı 6 bin kişi tahliye edildi, 400 hektarlık tarım alanı ve 320 ev yandı, 400 milyon avroluk hasar oluştu. Lavlardaki sıcaklık 1100 santigrat dereceye ulaştı.