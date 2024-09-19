  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti’de yeni gelişme! Başkan Erdoğan'a tek tek rapor sunulacak

Cüneyt Özdemir rakıcı Atatürkçülere verdi veriştirdi! "Sen geri zekalısın!"

Dev firma iflasın eşiğinde: 30 bin çalışanı ücretsiz izne çıkardı!

Hakan Fidan, Türkiye'nin F-35'leri neden alamadığını açıkladı

Az kalsın kadın sürücü 5 milyonluk arabasından motorcu da canından oluyordu! Kimin haklı olduğuna sosyal medya karar veremedi

Petrolün iki devinde işlem tamam: Artık BP yok! Koşullu izin çıktı: Herkes şaşkın: Son dakika gelişmesi!

Türkiye'yi teyakkuza geçiren uyarı

İsrail’in Lübnan’a yönelik çağrı cihazı saldırısı savaşa yeni boyut kattı! Şeytani akıl vahşette sınır tanımıyor!

Yazılımcı-Siber Güvenlik Uzmanları uyardı! Çare milli teknoloji

Herkes 'Türkiye tehdit altında mı?' sorusunun cevabını merak ediyordu! MSB'den Lübnan açıklaması geldi
Dünya Kanarya adalarında korkunç ölüm! Alman kadını köpekbalığı yedi
Dünya

Kanarya adalarında korkunç ölüm! Alman kadını köpekbalığı yedi

Yeniakit Publisher
2024-09-19 15:14:00 - 2024-09-19 16:51:54
Kanarya adalarında korkunç ölüm! Alman kadını köpekbalığı yedi

İspanya'nın Kanarya Adaları yakınlarında bir Alman kadına köpekbalığı saldırdı. Genç kadın hayatını kaybetti.

16 Eylül Pazartesi günü, İspanya'nın Kanarya Adaları ile Batı Afrika arasında yer alan Atlas Okyanusu'nda bir Alman kadın köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti. 30 yaşındaki kadının kimliği kamuoyuna açıklanmazken, The Telegraph’a göre, kurban İngiliz bandıralı Dalliance Chichester adlı katamaranın mürettebat üyesiydi. Tekne, 14 Eylül Cumartesi günü Gran Canaria'nın başkenti Las Palmas de Gran Canaria’dan yola çıkmıştı.

Yetkililer, kadının katamaranın yanında yüzerken köpekbalığı tarafından saldırıya uğradığını ve bacaklarından birinin koptuğunu belirtti. Haber kaynakları, bacağını kaybettikten sonra kalp krizi geçirdiğini bildirdi. İspanya'nın deniz arama ve kurtarma ajansı Sasemar’ın sözcüsü, CNN’e saldırının Gran Canaria'nın 319 mil güney-güneybatısında ve Batı Sahra’daki Dakhla şehrinin 112 mil batısında gerçekleştiğini aktardı.

Sasemar ve İspanya'nın acil servisleri, kurbana daha yakın oldukları için Faslı yetkililerle iletişime geçti. Ancak, Fas servisleri bölgede uygun kurtarma ekipmanlarının bulunmadığını bildirdi. Bu nedenle, Gran Canaria’dan gelen sahil güvenlik ekipleri bölgeye ulaştı ve yaralı kadını tahliye ederek bir helikoptere taşıdı. Ancak, Reuters’ın bildirdiğine göre, kadın helikopterde yaşamını yitirdi.

Kadının cenazesi Gran Canaria’daki Doktor Negrin Hastanesi’ne götürüldü ve Sky News’e göre, cesedi yerel saatle 23:05’te hastaneye ulaştıktan sonra ölüm ilan edildi.

Florida Doğa Tarihi Müzesi’ne göre, Kanarya Adaları çevresindeki köpekbalığı saldırıları nadir görülüyor ve bu bölgede bugüne kadar yalnızca altı ölüm vakası doğrulandı.

Kıyıya vuran köpekbalığının gizemi çözüldü!
Kıyıya vuran köpekbalığının gizemi çözüldü!

Gündem

Kıyıya vuran köpekbalığının gizemi çözüldü!

O ilimizde son 20 günde 2 köpekbalığı yakalandı! Deniz kıyısına gidenler dikkat etmeli
O ilimizde son 20 günde 2 köpekbalığı yakalandı! Deniz kıyısına gidenler dikkat etmeli

Gündem

O ilimizde son 20 günde 2 köpekbalığı yakalandı! Deniz kıyısına gidenler dikkat etmeli

Köpekbalığını oltayla tuttu!
Köpekbalığını oltayla tuttu!

Yaşam

Köpekbalığını oltayla tuttu!

Karataş’ta 150 kiloluk kılıç köpekbalığı yakalandı
Karataş’ta 150 kiloluk kılıç köpekbalığı yakalandı

Yerel

Karataş’ta 150 kiloluk kılıç köpekbalığı yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23