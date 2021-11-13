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Dünya Kanarya Adaları'na gitmek isteyen onlarca göçmen yakalandı
Dünya

Kanarya Adaları'na gitmek isteyen onlarca göçmen yakalandı

Fas açıklarında, Kanarya Adaları'na gitmek isteyen 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 06:56:00 -
Kanarya Adaları'na gitmek isteyen onlarca göçmen yakalandı

Fas makamları, Atlas Okyanusu açıklarında, Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Fas haber ajansı MAP'ın Batı Sahra'nın El-Uyun kentindeki yerel makamlara dayandırdığı habere göre, Uyun Limanı'nın 28 kilometre kuzeybatısında düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 şişme botta Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Fas'ta 10 Kasım'da da Akdeniz ve Atlas Okyanusu açıklarında 117 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

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