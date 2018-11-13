Kanamayı durdurmak için...

Ne kadar dikkatli ve yemek yapmakta tecrübeli olsanız da şu veya bu şekilde mutfakta iş görürken, ya da bahçede, işyerinde çalışırken elinizi kesdiğiniz olmuştur. Hele mutfakta kaza geliyorum demez!.



Herhangi bir tarafımız kesildiğinde yapmamız gereken ilk şeyin kesilen bölgeye baskı uygulamak olduğunu biliriz. Fakat baskı uygulamak ve kesilen bölgeyi temiz tutmak için evimizde, işyerinizde her zaman gerekli malzemeler olamayabiliyor.



Rafınızda bulunan bir baharatla kanamayı anında durdurabilirsiniz.

Eliniz veya vücudunuz herhangi bir yerinde oluşan kesiğe karşı önce tentürdiyot ile kesiği sterilize etmeniz, sonra antibiyotik bir krem sürmeniz ve son olarak da bölgeyi gazlı bez veya bandaj ile sıkıca sarmanız gerekiyor. Peki elinizde küçük bir kesik varsa ve hem kanamayı durdurup hem de hiç zahmete girmeden kolayca kesilen yeri kapatmak istiyorsanız ne yaparsınız?



Eğer o sırada mutfaktaysanız ve evinizde Arnavut biberi varsa kesiğin olduğu yere toz halindeki Arnavut biberini dökebilirsiniz.

16. yüzyılda Avrupa ilk defa Arnavut biberi ile tanıştı.



Yapılan bir araştırmaya göre de Arnavut biberinin tok tuttuğu, tansiyonu dengelediği ve kanser riskini azalttığı görüldü.

Kanamayı durdurma…

Arnavut biberini, kesilen bölgeye uygulamak hem kolay hem de hızlı. Kesilen yere biberi döktüğünüzde 10-20 saniye içinde kanamanızın durduğunu göreceksiniz.

Antibakteriyel özelliği olan Arnavut biberi, küçük kesiklerin mikrop kapmasını da önler.

ACITMAZ, ACISINI ALIR!

Biberlere acılığını veren kapsaisin maddesi Britanya’da yapılan bir araştırmaya göre aynı zamanda acıyı da azaltıyor. Kapsaisin bunu, beyne acı sinyalini yollayan bir peptit hormonun salgılanmasını azaltarak yapıyor.

Devlet-i Alî zamanında

Bizler Arnavut biberi diyoruz ama, Devlet-i Alî zamanında aynı nüfus kütüğüne bağlı olduğumuz Arnavut asıllı kardeşlerimizde görüp öğrendiğimizden.. Yoksa ilk olarak yetiştirildiği ülke Güney Amerika olarak bilinmektedir. Sağlık açısından faydaları anlaşıldığında ise tüm ülkelerde yetiştirilmiş olan Arnavut biberinin Amerikan tıbbı için önemi büyüktür.

Arnavut biberi ayurveda tıbbında (Ayurveda veya ayurvedik tıp ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkmış ve 5.000 yıldan fazla bir süredir kullanılan bir sağlıklı yaşam sistemidir.) ve geleneksel Çin’de de kan dolaşımını artırmak ve iştah sorununa çözüm getirmek amacı ile kullanılmaktadır.

Arnavut biberi uzun binlerce yıl boyunca alternatif tıp olarak kullanılmış ve yerel halk tarafından tedavide önemli bir yer edinmiştir.

Kalsiyum, potasyum ve vitaminler yönünden fazlaca zengin olan bir biber çeşididir.

Arnavut biberinde bulunan "kapsaisin" terapatik etkeni ile birden fazla rahatsızlığın tedavi edilmesi için kullanılmaktadır.

Hava soğukken ayakkabıların içine konulur ise ayakların donma derecesinde azalma görülmektedir.

Yukarıda bahsetmiştik. Kanamakta olan yaranın kanamasını durdurmakta ve yaranın iyileşmesi esnasında iz kalmasını engellemektedir.

Alerjik reaksiyon durumlarında fayda sağlamakta, baş ağrısı ve soğuk algınlığının iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır ve diş ve migren gibi ağrıların yanı sıra yılan sokmalarına da iyi gelmektedir.

İltihap söktürücü ve enfeksiyon önleyici özelliği bulunmaktadır.

Bu sebeple de artirit ağrılarına fayda sağlamaktadır.

Ayrıca, şeker hastalığının ve sedef hastalığının tedavisi için kullanılmaktadır.

Vücutta bulunan mukusun atılmasını sağlamakta olduğu için soğuk algınlığı hastalarının iyileşmesine fayda sağlamaktadır.

Mideyi ve bağırsakları çalıştırmaktadır. Bu da hazmı kolaylaştırarak ve bağırsakları çalıştırarak metabolizmayı hızlandırmakta ve zayıflamaya yardımcı olmaktadır.

Zayıflatmanın yanı sıra, vücut ısısı ile birlikte kan dolaşımını arttırmakta ve kanser oluşumunu önlemektedir.

Damarların içinde bulunan plakları yok etmekte, kan hücrelerine yapışmış olan toksinleri temizlemekte ve kalp sağlığına iyi gelmektedir.

Hipertansiyona iyi gelmekte ve vücudun bütün kan dolaşımını hızlandırmakta, kan basıncının ise dengede kalmasını sağlamaktadır.

Karıncaların yoluna, biber koyun. Biberin Arnavut biberi olmasına dikkat edin. Yuvaya ve gidiş geliş güzergahlarına dökün. Karıncalar veda eder.

Arnavut biberinin lezzet katıcı tarafını artık söylemeye gerek bile yok!