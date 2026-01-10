Kanalda kayboldu: Her yerde aranıyor

Olay, 29 Aralık 2025'te Harran ilçesine bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında yaşanmıştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına devrilmiş ve olayda 1 kişi kendi çabalarıyla kurtulurken, 3 kişinin cenazesine ulaşılmış. Otomobil sürücüsü ise kaybolmuştu.

Kaybolan otomobil sürücüsü Halil Gündüz'ü (42) arama çalışmaları 13'üncü gününde de devam ediyor. Yaklaşık 60 kilometre alana yayılan arama çalışmalarında ekipler, Küplüce Mahallesi'nde bot yardımı ile çalışmaları yoğunlaştırdı. Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de bulunduğu ekipler, kanal içerisinde ve dışında arama çalışmasını sürdürüyor.

Arama çalışmalarında yaklaşık 150 kişi görev yapıyor.