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Aktüel

Kanal taştı, iş yeri sular altında kaldı

Amasya’nın İpekköy Mahallesi’nde su kanalının taşması sonucu bir iş yeri sular altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:48:12 -
Kanal taştı, iş yeri sular altında kaldı

Amasya’nın İpekköy Mahallesi’nde su kanalının taşması sonucu bir iş yeri sular altında kaldı.


İpekköy Mahallesi’nde bir hafriyat firmasının arkasında bulunan su kanalının pisliklerin menfezi tıkaması sonucu taşan su kanalı iş yerini sular altında bıraktı. İş yeri sahibi Bekir Bozak, “Gece saat 03.00 sıralarında kanalı yukarıda açmışlar, gelen pislikler menfezi tıkamış, tıkadığı için de bizim burayı sel bastı. Mazot ve tanklarla elektrikli bilgisayarlar, araçlar zara gördü. Zarar 100 bin TL şu anda. Mazotumuz 10 bin litre tank var onun içi komple su dolmuş, elektrikli bilgisayarlar var, kantarlar var, araçlar zaten suyun içinde kullanılamaz halde” dedi.


İş yerini basan su elektrikli motorlarla tahliye ediliyor.

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