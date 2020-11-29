Kanal karşıtları da ‘Soros’çu çıktı

Türkiye için kritik önem arz eden Kanal İstanbul Projesi’nin engellenmesi için yürütülen kirli propagandanın altından da kaos baronu Soros ve yerli uzantısı Osman Kavala çıktı. Greenpeace, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK) ve Anadolu Kültür Derneği’nin, Kanal İstanbul karşıtlığını körüklemek için büyük bir fitne hareketi başlattıkları bildirildi.

Fitneciler harekete geçti

İngiltere seyahatinden sonra Kanal İstanbul karşıtı bir dil geliştiren ve projeyi karalamak için akıl almaz bir iftira kampanyası başlatan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun başını çektiği kirli çabanın arkasında da Soros’un silüeti beliriyor. Dünyanın neresinde bir kaos varsa orada parmağı olan finans spekülatörü George Soros ve onun Türkiye uzantısı Osman Kavala’yla yakın ilişki içinde olan dernekler, Kanal İstanbul’un yapılmaması için provokatörlük faaliyeti yürütüyor. Soros’tan ve Rockefeller’den aldığı finansal destekle dünyanın birçok yerinde kaotik eylemler düzenleyen Greenpeace, Kanal İstanbul karşıtlığında başı çekiyor. Resmi internet sitelerinden ‘Kanal İstanbul Projesi’ne Hayır’ açıklaması yayınlayan örgüt, projenin çevreye zarar vereceği yalanını ısrarla dillendiriyor.

Hepsini Soros besliyor

Yine Sorosçu Açık Toplum Vakfı’nın desteklediği kuruluşlar arasında başı çeken Helsinki Yurttaşlar Derneği de Kanal İstanbul aleyhine toplantılar gerçekleştiriyor. Projeye karşıtlığını sosyal medya mecralarına da taşıyan dernek, düzenledikleri panelleri, ‘Kanal İstanbul söyleşileri’ adı altında youtube hesaplarında yayınlıyor. Yine Kavala’nın kurucusu olduğu Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği de (SEHAK) Kanal İstanbul aleyhinde propaganda yürütüyor. Gezi Parkı’na övgüler düzen ve ‘Bu daha başlangıç’ mottosunu kullanan SEHAK, asrın projesini engellemek için sözde çevre hassasiyeti üzerinden propaganda yürütüyor.

Kızıl fitne etkisi

Kızıl fitne olarak da bilinen Kavala, halen Gezi parkı eylemlerine destek vermek ve FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi dosyaları nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunadursun, kurucusu olduğu yapılanmalar, Kanal İstanbul karşıtlığını körüklüyor. ‘Kanal İstanbul’un yapımının durdurulmasını’ birinci şart olarak koşan Gezici vandalların en büyük destekçisi olan Anadolu Kültür Derneği’nin bir numaralı ismi olarak Kavala dikkat çekiyor.