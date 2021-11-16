Kanal İstanbul’un işletme planları hazırlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapımı devam eden Sazlıdere Köprüsü şantiyesinde incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalar yapan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un sürdürülebilir yeni nesil bir ulaştırma sistemi oluşturulmasında önemli bir görevi yerine getireceğini kaydetti.

İyi bir noktaya geleceğiz

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’la Türkiye’nin deniz yolu taşımacılığında daha iyi bir noktaya geleceğini; uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alacağını ve küresel ticarette daha etkin rol oynayacağını anlattı.

Yakında temel atılıyor

Karaismailoğlu, Başakşehir-Hadımköy kesiminin en önemli yapısının Sazlıdere Köprüsü olduğunu belirtti. Köprünün yapım çalışmalarının hız kazanarak devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: “İkinci adımımız da bir diğer ulaşım geçişi olan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattının başlangıç kesimi olan Halkalı-Ispartakule kesimine de başlıyoruz. Buranında temelini yakın zaman içerisinde atacağız. Plan ve program içerisinde Kanal İstanbul’un gerekli yapılarını bir bir hayata geçiriyoruz. Bunun yanı sıra sektör paydaşlarımızın görüşlerini de alarak Kanal İstanbul’un işletme planlarını hazırlıyoruz.”

Muhalefet anlamadı

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un Marmara’da alternatif bir su yolu olarak ülke hizmetine sunulacağına işaret etti. İstanbul Boğazı’nda gemi bekleme süresinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Karaismailoğlu, “Artık alternatif bir geçiş koridorunun planlanması zorunlu hale gelmiş ve Kanal İstanbul Projesi hayata geçirilmiştir” diye konuştu.

Karaismailoğlu, 12’nci Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası’nda Kanal İstanbul’un hem Türkiye hem de boğazları kullanan ülkeler için ne kadar önemli olduğunu tüm gerçekleriyle paylaştıklarını hatırlatarak, şu görüşleri dile getirdi:

“Yabancılar bu projenin önemini anladı ama maalesef ülkemiz muhalefetindekiler anlamadılar ya da anlamak istemiyorlar. Gelişen, güçlenen, dünyada söz sahibi olan Türkiye’nin önüne duvar örmeye çalışıyorlar. Biz bugüne dek ülkemiz için doğru olanları yaptık, yine yapacağız. Biz, ülkemiz için canla başla çalışırken gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Herkesin gıptayla baktığı projeleri kamu kaynakları veya özel sektör iş birliği ile bir bir tamamlıyoruz. İnsana, çevreye ve tarihe duyarlı, hem bölgesel hem de küresel bütünleşme odaklı bir ulaşım ile iletişim altyapısı tesis etmeye hız kesmeden devam edeceğiz.”

KMO 445 kilometreye ulaşacak

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul’un ulaşım ihtiyaçlarının arttığının altını çizdi. Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: “İstanbul’un ulaşım ihtiyaçlarına planlı yaklaşımla cevap vermek adına Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) kapsamına Başakşehir, Ispartakule ve Hadımköy kesimini de dahil ettik. 45 kilometrelik Başakşehir-Hadımköy Nakkaş kesimiyle otoyolun toplam uzunluğu 445 kilometreye varacaktır. Başakşehir-Hadımköy Nakkaş yoluna Hasdal-Başakşehir Kavşağı yoluyla bağlantı sağlayacağız. Başakşehir, Kayaşehir Ispartakule, Bahçeşehir, Hadımköy gibi yerleşimler ve bu civardaki sanayi bölgeleri arasında doğu-batı yönünde yeni bir ulaşım aksı oluşturmuş olacağız. Böylece İstanbul’un en yoğun trafiğine sahip noktası Mahmutbey Kavşağındaki yoğun trafik oldukça rahatlayacaktır.”