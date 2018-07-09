“Kanal İstanbul’da kim olmak istemez”

AK Parti’nin geçtiğimiz seçim döneminde açıkladığı mega projelerden Kanal İstanbul için geri sayım devam ediyor. Yeni dönemde çalışmaların hızlanması beklenen projeyi yerli ve yabancı gruplar yakından takip ediyor.

KORE’DEN DE İLGİ VAR

3. Havalimanı’nın yüklenicilerinden Limak Holding de Kanal İstanbul’la yakından ilgileniyor. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kanal İstanbul’un dünyanın en büyük projelerinden biri olacağını kaydederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Kore seyahatine katılma imkânı buldum. O seyahatte Cumhurbaşkanımız Koreli firmaları bu dev yatırımla ilgilenmeye davet etti. Bu firmalar davete olumlu yanıt verdiler hem de Kore devleti olarak proje ile ilgileneceklerini ifade ettiler” dedi.

ŞARTNAMELERİ İYİCE İNCELEYECEĞİZ

Kanal İstanbul’un pek çok grubun takibinde olduğunu belirten Özdemir, “Böyle önemli, dev bir projede bulunmayı kim arzu etmez ki” diyerek kendilerinin de projeyle ilgilendiklerinin mesajını verdi. Proje için teknik çalışmaların devam ettiğini anlatan Özdemir, “Tabii şu anda ortada şartname yok. Şartnamenin bu sene hazırlanacağı söyleniyor. Hazırlandığında şartnameyi alıp iyice bir inceleyeceğiz” diye konuştu.

YENİ HAVALİMANI BİTTİ SAYILIR

3. Havalimanı’yla ilgili açıklamalarda da bulunan Özdemir, şöyle devam etti: “Yeni havalimanımız bitti sayılır, yüzde 90 oranında tamamlandı. Denemeler yapıldı. İlk uçaklar indi. Havalimanımız uçuşlar için uygun görünüyor. Terminalin içinden ve kuleden yararlanılabiliyor. Açılış tarihimizde herhangi bir sorun veya sarkma yok. Allah izin verirse 29 Ekim’de havalimanımızın açılışını yapacağız. Erişimde de bir sorunla karşılaşılmayacak. Yollar tamamlandı. Metro da 2019 sonuna yetişecek, bu anlamda bir aksilik görülmüyor.“

YATIRIM İÇİN HER YERE BAKIYORUZ

Havalimanı yatırımlarına önem verdiklerini dile getiren Özdemir, “Bu sene Rusya Rostov Havalimanı inşaatını tamamladık. Volgograd Havalimanı terminal binasının yapımına da devam ediyoruz. Dinamiğiz, durmuyoruz, yeni yatırımlar için dünyanın her yerine bakıyoruz ” ifadelerini kullandı.

NÜKLEERLE İLGİLİ GİRİŞİMİMİZ YOK

Enerji yatırımlarına yenilerinin ekleneceğini müjdeleyen Nihat Özdemir, “Norveçli Statkraft’tan aldığımız 500 MW’lik Siirt Çetin HES 2019’da devreye girecek. 74 MW’lik Gürsöğüt HES’in ve 15 MW’lik Buharkent jeotermal santrali bu sene faaliyete geçecek” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın 3. Nükleer santral için Trakya’yı işaret ettiğini aktaran Özdemir, “Limak Holding’in bölgede bir doğalgaz santrali var. Yeni yaptık, açtık. Bu yatırımımız bölgeye ve ülkeye değer katacak. Tabii Trakya’ya nükleer santral yatırımı yapılacak olması bizi memnun ediyor. Bu konuyu önemli görüyoruz, ama şu an için nükleer santralle ilgili bir girişimimiz yok” diye ekledi.