Kanal İstanbul’a karşı çıkanları rezil edecek belgeler

Türkiye’ye çağ atlatacak olan Kanal İstanbul projesine CHP ve saz arkadaşları karşı çıkıyor. Bilimsellikten uzak ve ezbere cümlelerle iktidarın tüm icraatlarına düşmanlık besleyen CHP’nin, Kanal İstanbul düşmanlığı akıllara geçmiş dönemlerdeki rezillikleri getirdi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde CHP’yi rezil edecek belgeler paylaşıldı.

CHP'nin Marmaray projesini de eleştirdiğini hatırlatan Murat Alan, daha sonra CHP'li Tuncay Özkan'ın çıkıp, "Bu proje rahmetli Ecevit'in projesiydi" diyerek Marmaray'ı sahiplenmeye ve projenin üstüne çökmeye çalıştığını söyledi.

Ali İhsan Karahasanoğlu da, 3'üncü köprüye karşı çıkan aynı zihniyetin, köprü tamamlandıktan sonra isminin Atatürk Köprüsü olmasını istediğini hatırlatarak, "Atatürkçüler olarak karşı çıktığınız halde, yapıldıktan sonra isminin Atatürk olmasını isteyen Atatürk istismarcıları maalesef Türkiye'de var." dedi.

CHP'lilerin 3'üncü köprü hakkındaki, "Burası kullanılmayacak" yönündeki eleştirileri üzerinden kendileriyle çeliştiği noktaya vurgu yapan Murat Alan da, "Madem burası kullanılmayacaktı, burası mezbele olacaktı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun ismi bir mezbelede neden yaşasın?" diye konuştu.

CHP'nin yalnızca AK Parti iktidarında değil, her dönem memleketin faydasına olan icraatlara karşı çıktığının altını çizen Karahasanoğlu şunları söyledi:

Millet tanısın bu adamları. Bu adamlar Türkiye'de bir çivi çakmamış insanlar. 'Yavuz Selim Köprüsü'ne hayır, Marmaray'a hayır, Avrasya Köprüsü'ne hayır...' Eski yıllara gidin, AK Parti ile de sınırlandırmayın bunu. Eski yıllarda da 'Boğaz Köprüsü'ne hayır...'

Daha sonra Karahasanoğlu, CHP'nin tüm projelerin aleyhine olduğu yönündeki belgeleri yayınladı.