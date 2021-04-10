Kanal İstanbul ticaretin kalbi olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) HİTAM Orta Ölçekli Üretim ve Ticaret Üssü Projesi Tanıtım Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlayan kalkınma seferberliğinin devam ettiğini dile getirdi.

Büyük adım atıldı

Projenin ülke için hayırlı olmasını dileyen Kurum, MÜSİAD’ın ülke için büyük bir adım attığını söyledi. 2021’in MÜSİAD’ın 30’uncu kuruluş yılı olduğunu hatırlatan Kurum, şöyle devam etti: “Dernek, dev bir projeyle katma değer ve istihdam üretmeyi sürdürüyor. Göreve geldiğimizde sanayicilerimizle bir araya geldik. Köhneleşmiş hem vatandaşımıza hem milletimize hem esnafımıza hizmet veremeyen sanayi sitelerini kentsel dönüşüm projeleriyle şehrin çeperlerine çıkarmak ve orada altyapıyı sağlamak suretiyle daha modern, daha iyi şartlarda hizmet verebilen tesisleri üretmek için harekete geçtik.”

İstihdama omuz verecek

Çalışmalarına hız verdiklerini anlatan Kurum, şunları aktardı: “HİTAM, Arnavutköy’de 1 milyon 650 bin metrekarelik bu alanda kurulacak. Ekonomimize yıllık 35 milyar liralık katkı verecek ve 70 bin kardeşimize de istihdam sağlayacak. İçerisinde otomotivden, mobilya, yedek parça, inşaat ve yapı malzemelerine kadar çok farklı sektörlerde 3 bin 500 iş yerimiz olacak. Şehrin içinde kalan, yeterli büyüklüğe sahip olmayan esnafımıza daha iyi şartlarda hizmet verecek. Bu proje bu anlamda dünyanın en büyük satış ve servis merkezi olacaktır. Hedefimiz, yılda bu merkezimizde 3 milyon vatandaşımıza hizmet sunmak. Tabii tüm iş alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli personel de burada yetiştirilecek.”

Avantajlı konumda

Kurum, “HİTAM; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve inşallah yaz aylarında temel atacağımız Kanal İstanbul’a çok yakın bir lokasyonda bulunuyor. Ki bu planlamaları yaparken de buraya ulaşım yollarını tasarlayarak hem üçüncü köprüde hem yeni havalimanımızda hem de Kanal İstanbul güzergahına yakınlığı sebebiyle burada yerli ve milli ürünlerimizin tüm dünyaya pazarlanmasında çok büyük avantajlar sağlayacak bir lokasyonu belirledik. İnşallah hep beraber ürettiğimiz ürünleri, değerleri tüm dünyaya Türkiye markasıyla buradan taşıyor olacağız” şeklinde konuştu.

Geri sayım sürüyor

2021’in en büyük projelerinden biri olan üretim ve ticaret üssünün temelini de en geç temmuz ayı içerisinde atacaklarını ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayalini kurduğumuz büyük Türkiye için iş adamlarımızla önemli adımlar atacağız. Bu adımlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte çok daha büyük projeleri birlikte gerçekleştirmek suretiyle ülkemize, ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bölgesinin ve dünyanın lider ülkesi Türkiye için hep birlikte gece gündüz demeden çok çalışıyoruz. Bu noktada şehirlerimiz, lider ülke Türkiye’nin mihenk taşıdır, dinamosudur. Israrla ve daha gür bir sesle diyoruz ki ‘Biz güçlü şehirler güçlü Türkiye anlayışıyla bütün şehirlerimiz için projelerimizi yürütmeye devam edeceğiz’.”

Sona yaklaşıldı

Bakan Murat Kurum, HİTAM’ın Kanal İstanbul proje alanına sadece 2 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirerek “Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında müjdesini verdiler. İnşallah Kanal İstanbul’un da temelini tıpkı bu projede olduğu gibi yaz aylarında atacağız. İnşallah eş zamanlı bir şekilde süreç tamamlanacak ve açılışlarını da yine hep birlikte yapacağız” diye konuştu.

Şehircilik harikası olacak

Türkiye’nin stratejik önemine dikkat çeken Kurum, şu açıklamaları yaptı: “Karadeniz ülkelerini dünya piyasasına su yoluyla bağlayan tek ticaret güzergâhı Türkiye’dir, İstanbul’dur. Dolayısıyla yine bugün baktığınızda Türkiye, ulaşımda Demir İpek Yolu’nun en kritik ülkesi konumundadır. Bu özelliklerinin yanına bir de Kanal İstanbul’u eklediğimizde denizcilik ve ulaşım açısından hakikaten çok önemli bir süreci başlatacağız. Dünya ticaretinin tarihini hep birlikte değiştireceğiz. Biz ‘Kanal İstanbul’u yapacağız’ dedik. Şimdi her zamankinden daha fazla inanıyoruz. Kanal İstanbul bir çevre ve şehircilik harikası olacaktır.”

KOBI kalitesini arttıracak

HİTAM Orta Ölçekli Üretim ve Ticaret Üssü, Türkiye’nin tedarik zincirinin aksamadan devam etmesini sağlayacak. Üs, ülkenin KOBİ kalitesini de arttıracak. HİTAM Ortak Girişimi Başkanı Oktay Dede, “Projemiz, sadece üretim ve ticaret üssü mekânsal yatırımı olarak kalmayıp yeni dünyanın finansal piyasa koşullarına uyumlu olacak şekilde dijitalize edilip hem kira sertifikası hem de varyasyonlarıyla menkulleştirilecektir. Türev piyasalarda kendi sermayesini üreten bir yapı haline getirilecektir” bilgilerini verdi.

Üretim üsleri yaygınlaştırılacak

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 81 il ile 120 lokasyonda Üretim ve Ticaret Üsleri’ni yaygınlaştırmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Kaan, “Her yıl 2 bin küçük ve mikro işletmeyi orta büyüklüğe taşımak hedefi, 10 yıl sonra 20 bin firma ile ülke ekonomisine üretim bazlı 200 milyar dolar katkı anlamına gelmektedir” dedi. Kaan, “Üretim ve Ticaret Üsleri Modelimizi devletimizin ilgili mercilerine sunduk. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nda (YOİKK) bir gündem maddesi olarak tartışılan bu model, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Devlet Himayesi, ‘Hükümet talimatı’ olarak alındı. Bundan büyük gurur duyuyoruz” diye ekledi.