Kanal İstanbul iştah kabartıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Çılgın Proje’ diye tanımladığı ve Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru üzerinde gerçekleştirilecek olan Kanal İstanbul projesinin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesi için yasal düzenleme Meclis Plan Bütçe Komisyonu harekete geçti. 65 milyar TL yatırımla hayata geçirilmesi planlanan proje dev inşaat şirketlerinin de iştahını kabartıyor. Aralarında Güney Kore, Çin, İngiltere ve Almanya’nın önde gelen inşaat şirketlerinin yakın takibe aldığı projede Türk şirketlerinin de rol alması bekleniyor. Projeyle ilgili ilk ihalenin bu yılsonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.