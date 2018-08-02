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Kanal İstanbul için yabancı yatırımcılar sıraya girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın projesi" olarak bilinen Kanal İstanbul için yabancı yatırımcılar sıraya girdi. TBMM Asya Parlamenterler Asamblesi Başkanı Asuman Erdoğan, Pakistan, Afganistan ve İranlı işadamlarından oluşan sekiz kişilik heyeti meclisteki makamında kabul ederek, heyetin projeye yönelik talepleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 19:48
Kanal İstanbul için yabancı yatırımcılar sıraya girdi

Asuman Erdoğan, yatırımcılara "Telefonlarımız 24 saat açık, ilgili kurumlarımız her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. Emin olabilirsiniz, size sıfır bürokrasi sözü veriyoruz" dedi. Heyet, Kanal İstanbul başta olmak üzere İstanbul'daki üçüncü havalimanın işletilmesi ve önümüzdeki dönem gerçekleşmesi planlanan birçok büyük projede yer almak istediklerini vurguladı.

YATIRIMCILARA SIFIR BÜROKRASİ

Başkan Erdoğan'ın yeni sistem ile birlikte yabancı yatırımcılara verdiği ekonomik güvence mesajı, yatırımcıların önünü açarak önümüzdeki aylarda ekonominin yeniden canlanmasına yol açacak. TBMM Asya Parlamenterler Asamblesi Başkanı Asuman Erdoğan, heyete Devlet Başkanı Erdoğan'ın bu sözlerini hatırlatarak, Türkiye'nin yatırımcılar için ciddi cazip imkânlar sunduğunu söyledi.

İmkânların bir kısmını anlatan Asuman Erdoğan, "Ücretsiz arazi tahsisi, gümrükten muafiyet, kurumlar vergisinden tamamen veya kısmen muafiyet, işverenlerin sosyal güvenlik payının devletin üstlenmesi, vergi avantajları, devlet bankalardan akıl almaz uygun kredi imkânları gibi birçok fırsat sunuyoruz. Bunların yanı sıra telefonlarımız 24 saat açık ve ilgili kurumlarımız her türlü kolaylığı sağlamaya hazırdır. Emin olabilirsiniz, size sıfır bürokrasi sözü veriyoruz" diye konuştu.

BÜYÜK PROJELER YABANCI YATIRIMCILARI ÇEKİYOR

Yeni hükümet ile birlikte ekonominin daha da güçleneceğine inandığını belirten heyet başkanı Pakistanlı işadamı Hussain Afzal, "Kardeş ülke Türkiye'yi çok seviyoruz. Başkan Erdoğan'ın hükümeti bize çok yardımcı oluyor. İnşallah önümüzdeki aylarda ekonominin daha da canlandığını görürüz. Türkiye'de gerçekleştirilen projeler ilgimizi çekiyor. Kanal İstanbul gibi projeler başta olmak üzere yeni havalimanları ve köprü inşasına yönelik projelere de büyük ilgi duyuyoruz. Türkiye'ye yatırım yapmak ve burada yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 19:48
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kanal İstanbul

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  • hasanhasan37 dk önce
    tabi sıraya girerler, dolarla geçiş garanitisi reyisten kredi ziraatten .... biz oluyoruz nasılsa
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