Kanal İstanbul ‘ehline’ soruldu

Hakkı Bilir İstanbul

Türkiye’nin çehresini değiştirecek asrın projesi Kanal İstanbul’un temeli atılmadan önce oldukça geniş kapsamlı bir bilim konsorsiyumuyla çalışıldığı ortaya çıktı. ÇED Raporu’nda yer alan veriler, projenin temelinde bilimin aydınlatıcı ışığının olduğunu gözler önüne serdi. Alanında uzman biyologlardan, bitki bilimcilere, hayvan uzmanlarından, kuş uzmanlarına, mühendisliğin bütün disiplinlerinden, arkeologlara ve ekonomistlere kadar onlarca bilim adamının tahliliyle Kanal İstanbul’un altyapısının hazırlandığı kaydedildi.

Ekolojik denge gözetildi

Memleket hayrına tek bir dikili ağaçları olmayan zillet ittifakının yapımına karşı çıktığı Kanal İstanbul projesi bütünüyle bilimin ışığında ve bilim adamlarının direktifleri doğrultusunda hazırlanmış. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Nihai ÇED Raporu’ndaki veriler, devletin çok titiz bir çalışma yürüttüğünü ispat ediyor. Cevdet Kabal, Murat Avcı, Mustafa Şahin, Ali Yılmaz, Alican Ergün Arı, Çevre Mühendisi olarak raporun ilgili kısımlarını hazırlıyor. Barış Eren maden mühendisi sıfatıyla bölgenin maden alt yapısını incelerken, Bora Erdem, Peyzaj Yüksek Mühendisi, Bülent Taş, Jeoloji Mühendisi, İnci Hacıömeroğlu ise Ziraat Mühendisi sıfatıyla bölgenin tarımsal yapısını etüt etti.

İnşaat aşamasının büyük önem taşıdığı projenin ÇED raporunda Engin Karakaş İnşaat Mühendisi olarak yer alırken, Dr. Hülya Karakuş Cihan, Kıyı Mühendisi uzmanı olarak imza verdi.

Bilimin disiplinleri devrede

Gökay Görkem Genç Harita Mühendisliği’ndeki uzmanlığını rapora yansıttı. Dr. Öğretim Üyesi Faruk Çolak, memeli uzmanı bir biyolog olarak canlı hayatını rapora yazarken, Doç. Dr. Mehmet Erkan Uzunhisarcıklı bitki ekoloğu olarak ekolojik dengeyi gözetledi. Bir başka biyolog Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, kuş uzmanı olarak projenin bu bölümdeki raporunu kaleme aldı. Onur Bayram, Nükleer Enerji Mühendisi, Tufan Göktürk Su Ürünleri Mühendisi, Dr. Önder Yönlü Jeoloji Mühendisi, Mahmut Bayazıt’ın, Orman Mühendisi olarak raporda imzası yer aldı. Bölgenin arkeolojik yapısını inceleyen Haydar Uğur Dağ, Arkeolog olarak görev yaparken, İbrahim Yazıcı da Ekonomist olarak projenin ekonomik yansımalarını inceledi.

Her biri kendi alanında uzman

Bir başka Biyolog Dr. Bahadır Akman Sürüngen ve Amfibi uzmanı olarak raporun ilgili kısımlarını kaleme alırken, Hidrobiyolog Dr. Çağrı Tekatlı ise İç Su Balıkları Uzmanı sıfatıyla gerekli araştırmaları yaptı. Serkan Muratlı, Jeoloji Yüksek Mühendisi olarak bölgeyi incelerken, Otgonbayar Namkhai de Hidrojeoloji Mühendisi olarak raporun ilgili kısımlarını titiz bir çalışmayla kaleme alıyor.

Sosyolog Ebru Demir ise Kanal İstanbul ile birlikte değişecek olan bölgenin çehresinin sosyolojik olarak tahlil etti.

