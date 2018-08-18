Kanal İstanbul Durdurulmalı mı? 'Solcular Türkiye’nin ilerlemesini istemiyor'

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan ani yağış, bir okulun istinat duvarının çökmesine neden olmuş ve muhalefet yeniden “Kanal İstanbul” tartışmalarını gündeme getirmişti. Biz de Akit Soruyor ekibi olarak, sokaktaki vatandaşların konuyla ile ilgili görüşlerini sorduk.

CHP'Lİ KARACA DEPREMİ TETİKLEYECEĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

CHP Denizli milletvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM kürsüsünden Kanal İstanbul ile ilgili eleştirilerde bulunarak, kanalın deprem, barajların yok edilmesi, ormanların talan edilmesi gibi doğal afetlere sebep olacağını ileri sürmüştü. Karaca, "Bu projeyle 20 milyon nüfuslu bir beton şehir olan İstanbul’da tonlarca metreküp toprak yer değiştirecek ve beklenen o büyük deprem ciddi anlamda tetiklenecek. Kaybedeceğimiz canların hesabını nasıl vereceksiniz? Güzergâh üzerinde bulunan bir baraj yok edilecek (Sazlıdere). Çatalca’da 107 bin hektarlık orman alanı talan edilecek. Marmara’nın suyu kirlenecek, oksijen azalacak, ekolojik sistem tamamen bozulacak." İfadelerini kullandı.

'ONLARIN DERDİ TAYYİP'

Akit Soruyor ekibinin İstanbullulara yönelttiği, “Kanal İstanbul Projesi durdururulmalı mı?” sorusuna cevapa veren bir vatandaş, solcuların Türkiye'nin ileri gitmesini istemediklerini belirterek, 'Onların derdi Tayyip' çıkışında bulundu. Mikrofon uzattığımız kadın vatandaş,“Ben solculara çok öfkeliyim. Çünkü Türkiye’nin ileri gitmesini istemiyorlar. Tayyip yapıyor diye istemiyorlar. Onların derdi Tayyip. Köprüyü durduracağız dediler. Havaalanını durduracağız dediler. Bunlar Türkiye’nin ileri gitmesini istemiyor ki. Dış güçlerin kuklası solcular.” ifadelerini kullandı.