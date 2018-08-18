0553 313 94 23

Kanal İstanbul Durdurulmalı mı? 'Solcular Türkiye’nin ilerlemesini istemiyor'

Akit Soruyor ekibi İstanbullulara, 'Kanal İstanbul Projesi durdururulmalı mı?' diye sordu. Mikrofon uzattığımız bir kadın vatandaş, “Ben solculara çok öfkeliyim. Çünkü Türkiye’nin ileri gitmesini istemiyorlar. Tayyip yapıyor diye istemiyorlar. Onların derdi Tayyip. Köprüyü durduracağız dediler. Havaalanını durduracağız dediler. Bunlar Türkiye’nin ileri gitmesini istemiyor ki. Dış güçlerin kuklası solcular.” ifadelerini kullandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 17:15

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com 

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan ani yağış, bir okulun istinat duvarının çökmesine neden olmuş ve muhalefet yeniden “Kanal İstanbul” tartışmalarını gündeme getirmişti. Biz de Akit Soruyor ekibi olarak, sokaktaki vatandaşların konuyla ile ilgili görüşlerini sorduk.

CHP'Lİ KARACA DEPREMİ TETİKLEYECEĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

CHP Denizli milletvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM kürsüsünden Kanal İstanbul ile ilgili eleştirilerde bulunarak, kanalın deprem, barajların yok edilmesi, ormanların talan edilmesi gibi doğal afetlere sebep olacağını ileri sürmüştü. Karaca, "Bu projeyle 20 milyon nüfuslu bir beton şehir olan İstanbul’da tonlarca metreküp toprak yer değiştirecek ve beklenen o büyük deprem ciddi anlamda tetiklenecek. Kaybedeceğimiz canların hesabını nasıl vereceksiniz? Güzergâh üzerinde bulunan bir baraj yok edilecek (Sazlıdere). Çatalca’da 107 bin hektarlık orman alanı talan edilecek. Marmara’nın suyu kirlenecek, oksijen azalacak, ekolojik sistem tamamen bozulacak." İfadelerini kullandı.

'ONLARIN DERDİ TAYYİP'

 

Akit Soruyor ekibinin İstanbullulara yönelttiği, “Kanal İstanbul Projesi durdururulmalı mı?” sorusuna cevapa veren bir vatandaş, solcuların Türkiye'nin ileri gitmesini istemediklerini belirterek, 'Onların derdi Tayyip' çıkışında bulundu. Mikrofon uzattığımız kadın vatandaş,“Ben solculara çok öfkeliyim. Çünkü Türkiye’nin ileri gitmesini istemiyorlar. Tayyip yapıyor diye istemiyorlar. Onların derdi Tayyip. Köprüyü durduracağız dediler. Havaalanını durduracağız dediler. Bunlar Türkiye’nin ileri gitmesini istemiyor ki. Dış güçlerin kuklası solcular.” ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 17:15
  1. İstanbul
  2. Denizli
  3. gülizar biçer karaca
  4. kanal istanbul
  5. Akit Soruyor
  6. taha emre özdemir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
    1. Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale..
    2. Terör örgütüne ağır darbe
    3. Hulusi Akar'dan Münbiç açıklaması
    4. Öğretmen alımları 20 bin sözleşmeli..
    5. Papaz Brunson hırsız çıktı!
    6. MSB, bedelli askerlikte ilk celp..
    7. Çin'den Bakan Çavuşoğlu'na destek..
    8. Arap dünyasından çarpıcı Erdoğan..
    9. Hakkari'de terör örgütü PKK'ya operasyon
    10. Hakkari'de 1 terörist öldürüldü
    11. Bayram tatilinin ilk gün kaza..
    12. Galatasaray'ın Niasse hamlesi..
    13. Kapıkule'de tır kuyruğu 12 kilometreye..
    14. Milli SİHA'lara müthiş özellik!..
    15. Lyon başkanı bombayı patlattı! ''Yeni..
    16. Pakistan'da yeni kabine resmen açıklandı
    17. Trump'ı çıldırtan gelişme! Türkiye'ye..
    18. Kongreye katılan Bülent Arınç'tan..
    19. Efsane atlet Usain Bolt'un futbol..
    20. Çorum'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 1..
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    İmam atandığı köyü imar etti
    İmam atandığı köyü imar etti
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    İkiyüzlü din istismarcıları
    İkiyüzlü din istismarcıları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?