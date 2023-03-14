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Medya Kanal D'nin o dizisi final kararı aldı! Sürpriz gelişme...
Medya

Kanal D'nin o dizisi final kararı aldı! Sürpriz gelişme...

Erkan Petekkaya ve Rojda Demirer gibi isimlerin başrolünde yer aldığı O Kız dizisi için sona gelindi. Reytinglerde bekleneni karşılayamayan O Kız hakkında final kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 15:59:00 -
Kanal D'nin o dizisi final kararı aldı! Sürpriz gelişme...

Erkan Petekkaya ve Rojda Demirer gibi isimlerin başrolünde yer aldığı O Kız dizisi için sona gelindi. Reytinglerde bekleneni karşılayamayan O Kız hakkında final kararı verildi.

Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğlulları, Dilin Döğer, Cengiz Orhonlu, Ali Öner ve Rojda Demirer'in başrolünde yer aldığı Kanal D'de ekrana getirilen O Kız dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Büyük bir heyecanlanda yayın hayatına başlayan O Kız dizisi için sona gelindi.

İlk bölümü 21 Eylül 2022 tarihinde ekranlara gelen O Kız dizisi 15 Mart akşamı final yapıyor.

O KIZ DİZİSİ KONUSU

Zeynep, binlerce genç kız gibi sosyal medya fenomeni olup, yaşadığı fakir hayattan kurtulmanın hayallerini kurar. Ama o, bunun için çabalarken bir yandan da babasına "annelik" yapmaktadır. Çünkü 45 yaşındaki koca adam, 5 yaşında bir çocuğun duygusuna ve zekasına sahiptir.
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