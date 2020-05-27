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Medya

Kanal D'den istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni yayın dönemi yani Eylül ayı gibi yeniden buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 21:39:00 -
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Buket Aydın, 9 Mayıs'ta Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevinden istifa etmişti. Aydın, o günden bu yana sessizliği bozdu ve ne zaman ekranlara döneceğini açıkladı.

"Eylül ayı gibi yeniden buluşacağı"

Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Mesajlarınızı okuyorum ama hepsine cevap vermem imkansız. Öncelikle beni sürekli soran anne babalarınıza hürmetlerimi iletin. Çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Yeni yayın dönemi yani Eylül ayı gibi yeniden buluşacağız." ifadelerini kullandı.

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