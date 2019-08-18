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Kanadı kırık güvercine sahip çıktılar, 2,5 yıldır çiçekçi de yaşıyor

Bingöl’de kanadı kırılıp yanlış kaynadığı için uçamayan güvercin 2,5 yıldır bırakıldığı çiçekçi de yaşıyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 09:41
Kanadı kırık güvercine sahip çıktılar, 2,5 yıldır çiçekçi de yaşıyor

Bingöl’de kanadı kırılıp yanlış kaynadığı için uçamayan güvercin 2,5 yıldır bırakıldığı çiçekçi de yaşıyor.


Bingöl’de 2,5 yıl önce bir kanadı kırılıp yanlış kaynayan güvercini bulan bir vatandaş, onun çiçekçi Ferhat Bektaş’a bıraktı. Kentte 30 yıldır çiçekçilik yapan Bektaş’ta hayvana sahip çıkıp ona ’Angel’ ismini koydu. 2,5 yıldır çiçekçi de yaşayan güvercin, hem çalışanların hemde müşterilerin maskotu oldu. Söylenenleri de anlarcasına hareket eden güvercin için bir de senaryo hazırlayan Bektaş, kısa süre içerisinde kısa bir filmini çekmeyi planlıyor.


2,5 yıl önce güvercinin kendisine bırakıldığını anımsatan Bektaş, "Ona ’Angel’ adını verdik. İlk geldiğinde kanadı kırıktı, kötü durumdaydı. Ne yapabiliriz diye düşündük. Birçok yere götürdük ama herhangi bir şey yapamayacaklarını söylediler. Hala uçması için farklı araştırmalarda bulunuyoruz" dedi.



Kısa filmini çekecekler


Güvercinle ayrı bir bağlarının olduğuna da değinen Bektaş," Onu kabullendik oda bizi kabullendi. Burada bizim bir personelimiz, parçamız olarak yaşamına devam ediyor. 3 çift yavrusu oldu. 4 tanesini uçurduk, doğaya saldık. Son iki yavrusu burada onların büyümesi bekliyoruz. Annelerinin ne olduğu bilmiyoruz, kayboldu. Kendisi çok iyi babadır, yavrularına çok iyi bakıyor”ifadelerini kullandı.


Güvercini sahiplendiklerini ve kendileri burada olduğu sürece onun da kalacağını aktaranBektaş, “Biz yani umuduz, onun özgürlüğüne kavuşmasıdır. Angel için bir kısa film çekmeyi düşünüyoruz. Onun için bir senaryo yazdık, oynayacak oyuncuları da belirledik. Bunu kısa bir süre içinde gerçekleştireceğiz. Çok duygusal bir güvercin. Biz onu artık bir insan gibi görüyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 09:41
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