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Dünya Kanada'ya Moderna aşısının ilk dozları ulaştı
Dünya

Kanada'ya Moderna aşısının ilk dozları ulaştı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ilk dozlarının Kanada'ya ulaştığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 01:17:00 -
Kanada'ya Moderna aşısının ilk dozları ulaştı

Kanada'nın federal sağlık yetkilileri, dün itibarıyla Moderna Covid-19 aşısının onaylandığını duyurmuş ve yapılan anlaşmaya göre aşıların ilk dozlarının 48 saat içinde ulaştırılacağını belirtmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Moderna'nın Covid-19 aşısının ilk dozlarının bugün Kanada'ya ulaştığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Trudeau, Moderna şirketinden ay sonuna kadar alınması beklenen 168 bin dozluk ilk kısmın ulaştığını belirtti.

Trudeau, ayrıca tüm Kanada'ya dağıtımı yapılacak olan Moderna aşısının atılan diğer büyük bir adım olduğunu aktardı.

Söz konusu aşının, Pfizer'in Covid-19 aşısından saklama koşulları bakımından daha elverişli olması sayesinde dozların güvenle saklanabileceği belirtiliyor.

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