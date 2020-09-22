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Spor Kanadalı tenisçi Andreescu sezonu kapattı
Spor

Kanadalı tenisçi Andreescu sezonu kapattı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 22:26:51 -
Kanadalı tenisçi Andreescu sezonu kapattı

ANKARA (AA) - Kadınlar dünya sıralamasının 7 numarası Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, sezonun kalan bölümünde oynamayacağını açıkladı.

Andreescu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlığıma ve antrenmanlarıma odaklanmak için sezonun kalan bölümünde oynamama kararı aldım. Olimpiyatların da olduğu 2021'i iple çekiyorum. Bu zamanı oyunumu geliştirmek için kullanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

2019 ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 20 yaşındaki sporcu, geçen yılın ekim ayında sakatlandığı WTA Finalleri'nden bu yana korta çıkmadı.

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