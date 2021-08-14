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Kanada'dan "zorunlu aşı" kararı
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Dünya Kanada'dan "zorunlu aşı" kararı
Dünya

Kanada'dan "zorunlu aşı" kararı

Kanada'da alınan yeni kararla belli gruplara iki doz Kovid-19 aşısı yaptırılması zorunlu hale getirildi. Tüm kamu görevlileri ve federal sektörlerdeki çalışanların aşı zorunluluğuna uyması gerektiği, uymayanlarınsa işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 00:04:00 -
Kanada'dan "zorunlu aşı" kararı

Kanada'da, uçak ve tren yolcuları ile kamu sektöründe çalışanların, iki doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmaları zorunlu hale getirildi.

Kanada Federal Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, tüm kamu görevlilerinin yanı sıra kamu kurumları ile çalışan şirketler ve federal işletmeler personelinin de ekim sonuna kadar iki doz Kovid-19 aşısı yaptırmalarının mecburi hale geldiğini duyurdu.

Bakan Alghabra, Kanada'nın Kovid-19 aşılamasında, dünyada en yüksek oranı yakalayan ülkeler arasında olduğunu hatırlatarak "Tüm aşıya uygun Kanadalıların yüzde 81'i en az bir doz aldı. Kanada'nın daha iyisini yapması gerek. Mümkün olduğunca çok Kanadalıya ulaşmamız gerekiyor." dedi.

Zorunlu aşı uygulamasının hava ve demir yolu yolcuları için de zorunlu hale getirildiğini aktaran Alghabra, bankacılık, yayıncılık ve telekomünikasyon gibi federal sektörlerdeki işverenlerin de çalışanlarına aşı yaptırmalarının şart koşulduğunu duyurmalarını istedi.

Kanada Ulaştırma Bakanı, gece konaklamalı kruvaziyerler ile seyahat edeceklerin de bu kapsama alındığını ifade etti.

Alghabra, Kanada’da 300 binden fazla federal kamu görevlisi ile federal iş kanununa tabi yüz binlerce çalışan bulunduğunu belirterek ekim sonuna kadar aşı şartını yerine getirmek için kamu hizmeti sendikaları ve işverenlerle hızla çalışacaklarını söyledi.

İşlerini kaybedecekler

Bu arada Kanada Hükümetler Arası İşler Bakanı Dominic LeBlanc da kamu görevlilerinin iki doz aşı yaptırmalarının bir tavsiye değil mecburiyet olduğunu açıkladı. Bakan LeBlanc, tüm kamu görevlileri ve federal sektörlerdeki çalışanların aşı zorunluluğuna uyması gerektiğini, uymayanlarınsa işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. LeBlanc, "Aşı yaptırmak, Kanada hükümetinde veya federal bir işyerinde çalışmak için şarttır. Tıbbi nedenlerle aşılanamayacak belirli kişiler olacak ve yetkililer, uygun önlemlerin alınması için çalışacak." diye konuştu.

Öte yandan Kanada genelindeki üniversitelerin büyük bölümü de öğrenci, öğretim görevlisi ve çalışanların iki doz Kovid-19 aşısı olmalarını zorunlu hale getirdi. Bu üniversitelerdeki öğrencilerden iki doz aşı yaptırmayanlar, derslere ve yurtlara alınmayacak.

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