ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı ülkesinin 51'inci eyaleti yapmaya yönelik açıklamaları ve ticari yaptırımları nedeniyle gerilen Washington-Ottawa ilişkilerinde yeni bir tartışma başladı.

Pentagon'un Kanada'yı savunma harcamaları üzerinden hedef alması, Ottawa yönetiminin tepkisine neden oldu.

PENTAGON'DAN KANADA'YA SUÇLAMA

ABD Savunma Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Kanada'nın NATO'nun belirlediği savunma harcamaları hedeflerine ulaşmak için inandırıcı bir plan ortaya koyamadığı ileri sürüldü.

Kanada'nın uzun yıllardır savunma maliyetlerinin yükünü Amerikan vergi mükelleflerine bıraktığını öne süren Pentagon, Ottawa yönetimine daha kararlı adımlar atması çağrısında bulundu.

KANADA'DAN ABD'YE: BİZ EGEMEN BİR ÜLKEYİZ

Pentagon'un açıklamalarına cevap veren Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, ülkesinin bağımsız karar alma yetkisine sahip olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran McGuinty, “Kanada egemen bir ülkedir. Çok açık konuşacağım. ABD'ye hesap vermiyoruz” dedi.

SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRACAKLAR

Kanada'nın NATO kapsamında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten McGuinty, savunma harcamalarının 2030 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 4'üne ulaşmasının planlandığını açıkladı.

McGuinty, 14 ay önce yüzde 1,25 seviyesinde bulunan harcamaların artırılmasının önemli bir ilerleme olduğunu kaydetti.

NATO'NUN 2035 HEDEFİNİ HATIRLATTI

NATO'nun 2025 yılında aldığı karar doğrultusunda üye ülkelerin 2035 yılına kadar milli gelirlerinin yüzde 3,5'ini doğrudan savunma harcamalarına, yüzde 1,5'ine kadar olan bölümünü ise bağlantılı güvenlik yatırımlarına ayırması öngörülüyor.

Söz konusu hedeflerin 2029 yılında yeniden değerlendirilmesi planlanırken Kanada yönetimi, belirlenen takvim doğrultusunda ilerlediğini vurguluyor.