Kanada'dan son dakika Türkiye kararı! Ambargolar kalktı
Yaklaşık 4 yıldır Türkiye'ye bazı kritik silah parçalarına karşı ambargo uygulayan Kanada kararından vazgeçti.
Kanada, 2020 yılından beri Türkiye'ye yönelik uyguladığı ambargoları kaldırdı. Karar, İsveç'in NATO'ya üyelik süreçlerinin onaylanmasıyla yürürlüğe girecek.
Reuters, Kanada'nın, Türkiye'ye 2020 yılından bu yana uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığını bildirdi.
Ambargolar kalktı
Kanada ve Türkiye, kullanım alanlarının şeffaf olması karşılığında drone parçaları ihracatını yeniden başlatma konusunda da anlaşmaya vardı.
Söz konusu kararların TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay sürecinin tamamlanmasıyla yürürlüğe girecek.
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