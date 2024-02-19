Kanada'dan savunma sanayi Projeleri: RBS 70 NG hava savunma sistemi tedariki! Dünyaya ilan etti

Sipariş; ateşleme üniteleri, füzeler, nakliye araçları, eğitim ve lojistik destek dahil olmak üzere RBS 70 NG’yi idame etmek için gerekli tüm ekipmanı içeriyor. Saab’ın teklifi, Kanada’nın “Taşınabilir Hava Savunma Sistemi Programı” için acil harekat ihtiyacını karşılamak üzere seçildi.

Saab bu program aracılığıyla Kanada Silahlı Kuvvetleri’nin, Letonya’daki özel askeri birliğine yönelik olarak uzun vadeli hava savunma desteği sağlayacak. Teklifinin bir parçası olarak Saab, yerel ofisi ile Kanada merkezli ortakları ve tedarikçileri aracılığıyla Kanada için iş payı oluşturmayı taahhüt etti.

RBS 70 NG, Saab tarafından üretilen kısa menzilli bir hava savunma sistemidir. Laser beam-rider güdümlü bir füze kullanan RBS 70 NG; Brezilya, Çek Cumhuriyeti ve Letonya gibi ülkelere ihraç edildi. Diğer portatif hava savunma sistemlerine nazaran daha düşük birim fiyata sahip RBS 70 NG, laser beam-rider güdümlü olması hasebiyle daha düşük isabet oranı ile yeteneklere sahip.

RBS-70 NG MANPADS; 9 kilometre menzile, 5 kilometre azami irtifaya ve 2 Mach hıza sahip. Sistemin ateşleme ünitesi, diğer bilindik Portatif Hava Savunma Sistemi ve MANPADS’lere nazaran oldukça ağır ve büyük yapıda.

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