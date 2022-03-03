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Dünya Kanada'dan Rusya ve Belarus'a yeni yaptırım kararı!
Dünya

Kanada'dan Rusya ve Belarus'a yeni yaptırım kararı!

Kanada, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürürken Rusya ve Belarus'a karşı yeni bir ticari yaptırım başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 19:08:00 -
Kanada'dan Rusya ve Belarus'a yeni yaptırım kararı!

Kanada hükümeti, Rusya ve Belarus'a karşı yeni bir ticari yaptırım başlatırken savaştan kaçan Ukraynalılar için yeni göçmenlik uygulamaları başlattığını duyurdu.

Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland, düzenlediği basın toplantısında, Rusya ve Belarus'un, Dünya Ticaret Örgütü hükümleri uyarınca "en çok tercih edilen ulus ticaret ortağı" statüsünün iptal edildiğini ve bu ülkelerin Kanada'ya yapacakları ihracatta yüzde 35'lik tarifeye tabi olacaklarını açıkladı.

Freeland, Kanada'nın bu adımı atan ilk ülke olduğunu belirterek bu önlemlere tabi tek ülkenin Kuzey Kore olduğuna dikkati çekti. Bakan Freeland, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle onları aynı adımı atmaya teşvik etmek için yakın çalışıyoruz." dedi. Freeland, 10 Rus yöneticisine uygulanan son yaptırıma da atıfta bulunarak, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhak etmesinden bu yana Kanada tarafından yaptırım uygulanan toplam kişi ve kuruluş sayısının 1000'in üzerine çıktığını ifade etti.

Savaştan kaçan Ukraynalılara kapılar açıldı

Bu arada Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Sean Fraser de Rusya-Ukrayna savaşından kaçan Ukraynalılar için iki yeni göçmenlik programı başlattıklarını duyurdu.

Bakan Fraser çevrimiçi gerçekleştirdiği basın toplantısında, uygulamalardan ilkinin hızlandırılmış acil vize ile sınırsız sayıda Ukraynalının Kanada'ya geçici olarak gelmesine izin vereceğini açıkladı.

Diğer program ile de Kanada'da yakını olan Ukraynalıların aile birleşimi yoluyla ülkeye gelebileceklerini ve bu kişilere kalıcı oturum verileceğini söyleyen Fraser, "Kanada, Vladimir Putin'in savaşından kaçan Ukraynalıları karşılamaya hazır ve kabul edeceğimiz başvuru sayısında bir sınır yok." diye konuştu.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığının açıkladığı bu iki program sayesinde, dileyen tüm Ukraynalılar Kanada'ya gelebilecek.

Ukrayna’ya yeni askeri yardımlar

Öte yandan Kanada Ulusal Savunma Bakanı Anita Anand da yaptığı açıklamada, Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'ya askeri silah yardımı sevkiyatına ek olarak, 4 bin 500 M72 roketatar ve 7 bin 500 el bombası göndereceğini duyurdu.

Bakan Anand, "Bu silahlar bölgeye mümkün olduğunca çabuk ve güvenli bir şekilde nakledilecek." dedi.

Kanada ayrıca Ukrayna'ya yüksek çözünürlüklü modern uydu görüntülerini satın alması için 1 milyon dolar da mali yardım gönderdi.

 

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