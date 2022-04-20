  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kanada’dan Putin'in kızdıracak hamle
Dünya

Kanada’dan Putin'in kızdıracak hamle

Kanada, Rusya’ya yönelik yaptırım listesini genişleterek, Rusya Devlet Başkanı Putin’in 2 kızı ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un eşi Maria Aleksandrovna Lavrova’nın da aralarında bulunduğu 14 Rus oligark ile aile üyesini ekledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 03:38:00 -
Kanada’dan Putin'in kızdıracak hamle

ABD ve İngiltere’nin ardından Kanada’da Rusya’ya yönelik yaptırım listesini genişletti. Kanada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un eşi Maria Aleksandrovna Lavrova da dahil toplam 14 Rus oligark ve aile üyesini yaptırım listesine ekledi.

Global Affairs Canada tarafından yapılan açıklamada, “Bu eylemler, Kanada'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ortaklarını Rus rejiminin Ukrayna'yı işgalindeki suç ortaklarından sorumlu tutmaktan vazgeçmeyeceğini gösteriyor" denildi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın şiddetine yanıt vermek ve Putin'i sorumlu tutmak için daha fazla önlem almaya devam edeceğinin sözünü vererek, Rusya’nın "suçlarının hesabını vereceğini" ve Rusya’ya "ağır maliyetler yüklemeye devam edileceğini" aktardı.

Yaptırım listesine alınan diğer isimler arasında, Rus milyarderler Petr Aven, Mikhail Fridman, Oleg Boyko ve Mikhail Gutseriev yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay