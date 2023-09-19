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Dünya Kanada'dan Hindistan'a cinayet suçlaması
Dünya

Kanada'dan Hindistan'a cinayet suçlaması

Yeniakit Publisher
2023-09-19 01:32:00 -
Kanada'dan Hindistan'a cinayet suçlaması

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada’da öldürülen Nijjar’ın ölümünün arkasında Hindistan devletinini olabileceğini söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Hindistan'daki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar’ın Kanada’daki ölümünün ardında Hindistan hükümetinin olabileceğini söyledi.

Hindistan'daki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran’da ayında Kanada'da öldürülmüştü. 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar’ın ölümünün üzerinden aylar geçmesine rağmen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bugün Avam Kamarası’nda gerçekleştirdiği konuşmasında Nijjar’ın ölümüne değindi. Nijjar’in öldürülmesinin arkasında Hindistan hükümetinin olabileceğini söyleyen Kanada Başbakanı, Kanada istihbaratının Hindistan hükümeti ve Nijjar’ın ölümü ile bağlantı tespit ettiğini dile getirdi. G20 Zirvesi sırasında konuyu Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye bahsettiğini sözlerine ekleyen Trudeau, “Bir Kanada vatandaşının Kanada topraklarında öldürülmesi olayında herhangi bir yabancı hükümetin karışması kabul edilemez bir egemenlik ihlalidir” dedi.
Halistan Kurtuluş Gücü, 1987 yılından bu yana Hindistan’da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenliyor.

Kaynak: İHA

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