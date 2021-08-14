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Dünya Kanada'dan Afgan göçmen kararı
Dünya

Kanada'dan Afgan göçmen kararı

Kanada, Afganistan'daki savaş dolayısıyla 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul edeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 07:24:00 -
Kanada'dan Afgan göçmen kararı

Kanada hükümetinin, Taliban'ın ülkedeki ilerleyişi karşısında ülkeden kaçmak zorunda kalan hükümet çalışanı ve kadın sivil toplum liderleri başta olmak üzere yaklaşık 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul edeceği bildirildi.
NATO ülkelerinin Afganistan'dan askerlerini çekmesini takiben Taliban, ülkenin önemli bir kısmını ele geçirdi ve ilerleyişini sürdürüyor.

Kanada Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan'daki durum yürek parçalayıcı ve Kanada boş durmayacak" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin yaklaşık 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul edeceği bilgisini paylaşan Mendicino, bunların arasında halen ülkede bulunan ya da komşu ülkelere kaçan kadın hareketi liderleri, kamu çalışanları, kanaat önderleri, azınlıklar ve gazetecilerin yer alacağını belirtti.

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