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Ekonomi

Kanada'dan ABD'ye gümrük vergisi misillemesi

Yeniakit Publisher
2020-08-07 23:29:12 -
Kanada'dan ABD'ye gümrük vergisi misillemesi

WASHINGTON (AA) - Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararının ardından, 2,7 milyar dolar değerindeki Amerikan alüminyum ürünlerine yönelik yeni gümrük tarifesi uygulanacağını duyurdu.

Freeland, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Kanada'dan ithal ettiği alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararına "hızlı ve güçlü" bir şekilde yanıt verileceğini belirtti.

Kanada'nın 2,7 milyar dolar değerindeki Amerikan ürününe yönelik yeni gümrük vergisi uygulayacağını bildiren Freeland, misilleme niteliğindeki gümrük vergilerinin 16 Eylül'e kadar yürürlüğe gireceğini aktardı.

ABD'nin kararının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Freeland, "Küresel bir salgınla mücadele ettiğimiz bir zamanda, bir ticaret anlaşmazlığı ihtiyaç duyulan son şeydir. Bu sadece iki tarafın ekonomik toparlanmasına zarar verecektir. Ancak ABD yönetiminin yapmayı seçtiği şey budur." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Kanada'dan ithal edilen alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması için kararname imzalamıştı.

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