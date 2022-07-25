  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kanada'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Kanada'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Kanada’nın British Columbia eyaletinde sabah saatlerinde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 21:59:00 - 2022-07-26 01:28:56

Kanada’nın British Columbia eyaletinde sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kanada’nın British Columbia eyaletinde yer alan Langley’de sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) tarafından yapılan açıklamada, saldırganın yetişkin beyaz bir erkek olduğu aktarılarak, saldırının yerel saatle 06.00 sularında gerçekleştiği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

1 kişi gözaltına alındı

RCMP, saldırıda kaç kişinin öldüğüne veya yaralandığına dair net sayı vermezken, saldırıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Saldırganın bölgedeki evsizleri hedef aldığı düşünülüyor. Araç ve yaya trafiğine kapatılan bölgede cinayet büro müfettişlerinin incelemeleri devam ediyor.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasan Basri Gürler

Saldırıyı yapan beyaz bir gavur olsa bile içimizdeki şerefsiz solcular saldırganın " Allahu Ekber" diyerek tetiği çektiğini adının da Muhammed bin Ahmed gibi olmasını heyecanla bekliyordur. Aksi takdirde olay kapanır gider zaten.. İslama saldırmanın en kolay yolunu bulmuş kefereler

kararlı duruş gerek

Yıllarca Amerika'yı bireysel silahlanmayı serbest bırakıyor, onun için katliamlar oluyor diyen idraksiz zavallılar. Bakın burası Kanada, yani sizin empoze etmek istediğiniz gibi, silahın yasak olduğu ülke ve yine katliam. 77 kişinin öldürüldüğü, 242 kişinin ise yaralandığı Norveç'te de, silah yasağı vardı. Silaha karşı çıkanlar; katilin, eşkıyanın, soyguncunun ve mafyanın, her zaman silahı olsun, ama namuslu vatandaşın olmasın. Ne güzel kafalar, pırıl pırıl.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23