  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kanada'da saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Dünya

Kanada'da saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi öldü, altı kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 12:16:00 -
Kanada'da saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Polis yetkilisi Frank Jang, Vancouver'ın işlek bir alışveriş bölgesinde bir kişinin kütüphanenin önündekilere bıçakla saldırdığını bildirdi.

Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin yaralandığını kaydeden Jang, şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Jang, saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Başbakan Justin Trudeau, Twitter hesabından yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Resmen felç oldular! Tek çare Türkiye
Ekonomi

Resmen felç oldular! Tek çare Türkiye

Süveyş kanalında yaşanan Panama bandıralı konteyner gemisi krizinin ardından tek güvenli rotanın Tarihî İpek Yolu olduğu bir defa daha ortay..
ABD tepki gösterdi: Dehşete düştük
Dünya

ABD tepki gösterdi: Dehşete düştük

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar güvenlik güçlerinin müdahalesinde 100'den fazla kişinin öldürülme..
İBB asfalt şoförü alımı! İBB asfalt şoförü alımı ne zaman?
15 Temmuz

İBB asfalt şoförü alımı! İBB asfalt şoförü alımı ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanında, 150 asfalt ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay