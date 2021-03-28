Kanada'da saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi öldü, altı kişi yaralandı.
Polis yetkilisi Frank Jang, Vancouver'ın işlek bir alışveriş bölgesinde bir kişinin kütüphanenin önündekilere bıçakla saldırdığını bildirdi.
Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin yaralandığını kaydeden Jang, şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
Jang, saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
Başbakan Justin Trudeau, Twitter hesabından yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.