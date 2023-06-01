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Dünya Kanada'da okul gezisinde facia! 5 metre yükseklikten düştüler
Dünya

Kanada'da okul gezisinde facia! 5 metre yükseklikten düştüler

Yeniakit Publisher
2023-06-01 00:50:00 -
Kanada'da okul gezisinde facia! 5 metre yükseklikten düştüler

Kanada’da okul gezisi sırasında yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki bir yapıdan düşen 16’sı çocuk toplam 17 kişi yaralandı.

Kanada’nın Manitoba eyaletinde yer alan Winnipeg kentinde yer alan Whittier Park'a düzenlene okul gezisi sırasında çok sayıda öğrenci yüksekten düşerek yaralandı. St. John's-Ravenscourt Okulu öğrencilerinden oluşan bir grubun, tarihi Fort Gibraltar'ı ziyaretleri sırasında yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki bir yapıdan düştüğü ve 16’sı çocuk toplam 17 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ciddi yaralanma olmadı

Winnipeg Çocuk Hastanesi'nden Dr. Karen Gripp yaptığı açıklamada, çocukların 10 ila 11 yaşları arasında olduğunu ve hayati tehlikesi olmayan yaralar aldıklarını söyledi. Gripp, bir hastanın gözlem için hastanede tutulduğunu, diğerlerinin ise bugün taburcu edildiğini veya taburcu edileceğini açıkladı. Yetkililer, çocukların nasıl düştüğüne dair henüz net bilgi olmadığını ifade etti.

Manitoba Başbakanı Heather Stefanson, "Düşüncelerimiz, bugün Fort Gibraltar'da meydana gelen korkunç kazadan etkilenen St. John's Ravenscourt'un tüm öğrencileri, öğretmenleri ve aileleriyle birliktedir" dedi.

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