Kanada'da Müslüman mahkumu gardiyanlar öldürmüş

2016 yılında komşusunu bıçakladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Süleyman Fakiri Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Lindsey hapishanesinde 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Müslüman mahkumun gardiyanlar tarafından dövülerek öldürüldüğü ontario adli tıp kurumu patoloji servisi tarafından tespit edildi.

Süleyman Fakiri'nin ağabeyi Yusuf Fakiri, yaşananları A Haber dış haberler editörü Neslihan Önder'e anlattı.

Fakiri, kardeşinin ölümünden 5 yıl sonra açıklanan raporun kendilerini hem rahatlattığını hem de derin bir üzüntü içinde bulunduklarını söyledi.

Fakiri o süreçte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

''Süleyman'ın hikayesini her duyuşumuzda, bir acı, bir travma olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, nihayetinde belki ölümü için bir adalet bulabiliriz. Bu yüzden karışık duygular yaşıyoruz. Anneme haberleri anlattım ve beraber ağladık.''

Yusuf Fakiri, kardeşinin ölümüyle ilgili raporun bu kadar geç çıkmasına ise isyan etti.

''Bu asıl problem zaten. 5 sene sürmesi gerekmezdi. Ailemin ve Kanadalıların böylesine sıkı çalışması, kardeşimin ölümü konusunda adaleti ve şeffaflığı istemesi gerekmezdi. Bildiğiniz üzere, bu rapordan önce 2 polis soruşturması hali hazırda devam ediyordu, bu rapordan dolayı üçüncüsü de eklendi. Bu hükümete sorulması gereken bir soru; neden bu kadar uzun sürdü? Neden böyle bir şey oldu? Bu raporda önemli olan şey, Süleyman hakkında artık bir gizemin olmaması. Ölümü direkt olarak gardiyanların aksiyonlarıyla bağlantılı. Bu gün sonunda ve raporda söylenilen şey.''

Yusuf Fakiri, kardeşinin raporlara yansıyan öldürülme biçimini ise bu sözlerle anlattı:

''Süleyman'ın katlediliş biçimi çok trajik. Elleri ve ayakları bağlanmıştı, vücudunda 50 yerde ezik ve morluk vardı. 12 gardiyan vardı, 6 tanesi dövmeye başladıktan sonra diğer 6 tanesi görevi devralıyordu ve böyle vardiyalı çalışıyorlardı. Bu onun hayatının son anları oldu.''

Yusuf Fakiri, tüm dünyaya akıl sağlığı yerinde olmayan insanlara davranış şekliyle ilgili de çağrıda bulundu.

''Tüm dünyada Müslümanlar olarak bir problemimiz var; akıl sağlığı yerinde olmayan insanları gizlememeliyiz, onları sevmeliyiz, onlara destek vermeliyiz. Bu bize inancımızın öğrettiği bir şey. Eğer böyle bir tanıdığınız varsa onları dinleyin, sarılın, ona sevdiğinizi söyleyin.''

Süleyman Fakiri'nin ölüm raporun ardından 6 gardiyan hakkında soruşturma başlatılması bekleniyor.

Fakiri'nin ailesinin hapishane yönetimi ve gardiyanlar aleyhine açtığı 14,3 milyon dolarlık dava ise sürüyor.