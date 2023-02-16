  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kanada'da lisede silahlı saldırı
Dünya

Kanada'da lisede silahlı saldırı

Kanada’nın Toronto şehrinde bir lisede düzenlenen saldırıda 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 22:12:00 - 2023-02-16 22:30:06
Kanada'da lisede silahlı saldırı

Kanada’nın Toronto şehrinde bir lisede düzenlenen saldırıda 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Kanada’nın Toronto şehrindeki Weston’da bulunan Weston Collegiate Institute’de silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, Weston Collegiate Institute tecrit altına alındı. Polis, saldırının okulun hemen dışında gerçekleştiğini belirterek, yaralının hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı

Saldırganın olay yerinden kaçtığı aktarılarak, kurbanın veya zanlının okulda öğrenci olup olmadığı henüz doğrulamandı. Polis, saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23