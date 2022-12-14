Kanada'da kripto yasağı!

Kanada'da kaldıraçlı kripto işlemler yasaklandı ve stablecoinler menkul kıymetler olarak kabul edildi.

Kanada'nın mali piyasa düzenleyicisi olan Kanada Menkul Kıymetler İdaresi (CSA), ülkede faaliyet gösteren platformlar için mevcut zorunlulukları genişleterek kripto para borsaları üzerindeki denetimini güçlendirmeyi planladığını açıkladı.

Yeni güçlendirilmiş zorunlulukların bir parçası olarak CSA, herhangi bir Kanadalı müşteriye marj veya kaldıraç işlemi sunan borsaları yasakladı ve platformların tüm Kanadalı müşterilerin varlıklarını "uygun bir menkul kıymet saklama kuruluşunda tutmasını ve bu varlıkları diğerlerinden ayırmasını" bir zorunluluk haline getirdi.