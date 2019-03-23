Kanada'da korkunç olay... Acilde 11 saat doktor bekledi, yaşamını yitirdi

Kanada'nın Moncton Hastanesi'nde rahatsızlanarak Moncton Hastanesi'nin aciline giden Marianne Porter isimli bir kadın, 11 saat hastanede doktor bekledikten sonra yaşamını yitirdi.

Global News'e konuşan Donna Bordage, hastanede yaşamını yitiren kardeşinin nefes almakta zorlandığını, görünür biçimde rahatsız olduğunu, ayakta duramadığını ve yemek yiyemediğini belirtti.

"Böbrekleri iflas etti"

Bordage, hastaneye giden kardeşinin bekleme odasında bırakıldığını ve burada kan testi yapılmasını beklerken böbreklerinin iflas ettiğini söyledi.

58 yaşındaki Porter'in üç çocuğu olduğu aktarılıyor. Hastaneden yapılan açıklamalarda Porter olayına özel olarak açıklama yapılmayacağı, ancak hastanede kapasitenin üzerinde hasta bulunduğu bildirildi.

"8 saat beklemek zorunda kalıyorlar"

Basına konuşan doktorlar, acilde kimi hastaların doktor görmek için 8 saat beklemek zorunda kaldığını ifade ediyor.