Kanada'da "Kiliseyi boykot" çağrısı

Kanada resmi yayın kuruluşu ülkedeki yerli organizasyonların en büyüklerinden olan Egemen Yerli Milletler Federasyonu Şefi Bobby Cameron, Katoliklerden kiliseye gitmemelerini istedi.

Katolik Kilisesinin, yatılı kilise okullarından kurtulanlar ile ailelerine 25 milyon dolar ödenmesi taahhüdünü hatırlatan Cameron, Katolikleri bu para ödenene kadar kiliseye gitmemeye çağırdı.

Cameron, kilisenin tüm yatılı okul belgelerini kamuoyuna açıklamasını ve Papa Francis'in Kanada'ya gelip kilise okullarında yaşananlar için özür dilemesini istedi.

Kanada'nın Sakatchewan eyaletindeki Cowessess Bölgesi First Nation Yerlileri Şefi Cadmus Delorme, 24 Haziran'da, 1990'lara kadar faaliyet göstermiş bölgedeki Marieval Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde resmi kayıtlarda yer almayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu

Yatılı kilise okullarında yaşananların ortaya çıkarılması için 2008’de Kanada’da Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kuruldu.

Hayatta olan mağdurların 6 bininden fazlasını dinleyen Komisyon, çalışmalarını 2015'te tamamladı ve yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlayarak 4 bin sayfalık rapor yayımladı.