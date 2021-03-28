Kanada'da kanlı saldırı
Kanada'da ismi gizlenen bir şahıs, kütüphane önünde bekleyen sivillere bıçakla saldırdı. Olayda 1 kişi öldü.
Kanada'nın Vancouver bölgesinde sivillere yönelik bıçaklı saldırı gerçekleşti.
Bir kütüphane önünde düzenlenen saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Kanada polisi kimliği açıklanmayan zanlının tek başına hareket ettiğini ve saldırının terörle bağlantılı olmadığını bildirdi.
Saldırganın olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.