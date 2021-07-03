  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
3 fakülte, 2 enstitü kuruldu
Acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de
TEM'de feci kaza! Tır sürücüsü öldü
Korkunç kazada hız kadranı her şeyi açıkladı!
Dünya Kanada’da iki Müslüman aileden toplam 7 kişi yangında öldü
Dünya

Kanada’da iki Müslüman aileden toplam 7 kişi yangında öldü

Kanada’nın Alberta eyaletine bağlı Chestermere kentinde bir evde çıkan yangında, iki Müslüman aileden 7 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 08:51:00 -
Kanada’da iki Müslüman aileden toplam 7 kişi yangında öldü

Kanada İslam Yüksek Konseyinden İmam Syed Soharwardy, aynı evde yaşayan iki Müslüman aileden 4’ü çocuk toplam 7 kişinin çıkan yangında öldüklerini açıkladı.

Soharwardy, yangında biri yetişkin ve dördü çocuk beş kişinin kaçmayı başardıklarını bildirdi.

Ölenler arasında 38 yaşında bir kadın, 35 yaşında bir erkek, 12 yaşında bir erkek, 12 yaşında bir kız ve dört yaşında bir erkek çocuk bulunuyor.

Ailelerden birinin uzun süredir Calgary'de yaşadığı ve diğer ailenin de yakın zaman önce Ontario eyaletinden buraya taşındıkları bildirildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken itfaiye ekiplerinin halen yangın yerinde oldukları belirtildi.

Yangında hayatını kaybedenlerin isimleri ise henüz açıklanmadı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay