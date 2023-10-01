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Dünya Kanada’da ayı saldırısı: 2 ölü
Dünya

Kanada’da ayı saldırısı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2023-10-01 21:54:00 - 2023-10-01 21:55:05
Kanada’da ayı saldırısı: 2 ölü

Kanada’daki Banff Ulusal Parkı’nda 2 kişi bozayı saldırısında yaşamını yitirdi.

Kanada’nın Alberta eyaletinde yer alan Banff Ulusal Parkı’nda bozayı saldırısına uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti. Ulusal parklardan sorumlu Kanada Parklar Ajansı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz cuma gece saatlerinde bir GPS cihazından uyarı alındığı belirtilerek, hava koşullarının helikopter kullanımına izin vermemesi nedeniyle müdahale ekibinin gece boyunca bölgeye kara yoluyla seyahat ettiği aktarıldı.

Müdahale ekibinin sabahın erken saatlerinde olay yerine vardığı aktarılan açıklamada, ekibin ayı saldırısına uğrayan iki kişinin cansız bedenine ulaştığı ve saldırgan davranışlar sergileyen ayıya ötenazi yaptığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, saldırının olduğu bölge ve yakın çevresinin ziyarete kapatıldığı duyuruldu.
Her yıl dört milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Banff Ulusal Parkı, hem boz hem de kara ayılara ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: İHA

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