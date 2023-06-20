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Siyaset Kanada'da askeri helikopter düştü! 2 ölü 2 yaralı
Siyaset

Kanada'da askeri helikopter düştü! 2 ölü 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-06-20 22:58:00 -
Kanada'da askeri helikopter düştü! 2 ölü 2 yaralı

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Chinook tipi askeri helikopterin Ottawa Nehri'ne düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

Kanada’da askeri helikopter düştü. Kanada Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Chinook tipi askeri helikopterin yerel saatle 00.10 sularında eğitim uçuşu sırasında Ontario eyaletinde yer alan Petawawa'daki askerin üssün yakınında Ottawa Nehri'ne düştüğü duyuruldu.

2 asker hayatını kaybetti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, helikopterde bulunan 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin ise yaralı olarak kazadan kurtulduğunu ifade etti. Trudeau, kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini söyledi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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