Kanada'da 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imam-hatip tayin edilen Kanada’nın Toronto, Montreal, Vancouver, Edmonton ve Ottawa kentlerinde dün akşam namazını takiben Kur’an Meclisi düzenlendi. Toronto’daki Pape Camisi’ndeki Kur’an Meclisi'ne Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, Eğitim Ataşesi İlhan Çoban, Din Hizmetleri Ataşesi Mahmut Demir ve kent genelinde yaşayan Türkler katıldı.

Başkonsolos Erdeniz Şen, burada yaptığı konuşmada, ‘’O gece milletimiz, tanklara ve uçaklara karşı, ellerinde sadece şanlı bayrağımız ve bayrak direkleri ile karşı durdu. Milletimiz, bütün tarihi boyunca düşmanlarına karşı hep böyle dimdik durdu.’’ dedi.

Organizasyona ev sahipliği yapan Pape Camisi’nin bağlı olduğu Kanada Türk İslam Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Er de "Milletimiz tarihi boyunca düştüğü yerden kalkmasını bilmiştir. Bu darbede de Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da hatta Kut’ül Amare’de olduğu gibi şahlanmış ve vatanını savunmasını bilmiştir. Şimdi bize düşen, çocuklarımıza ve gelecek nesillere bu hainlerin kimler olduğunu öğretmek olduğu gibi, bu kutlu direnişi yapanları da unutmamak ve unutturmamaktır." diye konuştu.

Gecede daha sonra Hayrunnisa Kurt şiir, kardeşi Sena Kurt da İstiklal Marşı'nı okudu. North York Milli Görüş Camisi İmam-Hatibi İbrahim Kefci, Mevlana Camisi İmamı Mahmut Buraşoğlu, Pape Camisi İmam-Hatibi Sacit Kurt ve oğlu M. Ali İhsan Kurt tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından North York Milli Görüş Camisi İmam-Hatibi İbrahim Kefci’nin yaptırdığı duada, 15 Temmuz’da şehit olanlarla vatan savunmasında hayatlarını kaybeden şehitlerimiz anıldı.