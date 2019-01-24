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Kanada heyeti Akdenizli ihracatçılarla görüştü

Kanada Tarım Bakan Yardımcısı Fred J Gorrell:- "Öncelikli hedefimiz Türkiye ile olan ticari ilişkilerimizi en üst seviyeye taşımak"

24 Ocak 2019 Perşembe 10:38
Kanada heyeti Akdenizli ihracatçılarla görüştü

MERSİN (AA) - Mersin'de ihracatçılarla görüşen Kanada Tarım Bakan Yardımcısı Fred J Gorrell, "Export Development Canada, ihracata destek veren bir kurum olarak Türkiye ile ticaret hacmimizin genişlemesinde kilit rol oynayacaktır. Bu kapsamda, öncelikli hedefimiz Türkiye ile olan ticari ilişkilerimizi en üst seviyeye taşımak." ifadesini kullandı.

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden (AKİB) yapılan açıklamaya göre, Kanada Tarım Bakan Yardımcısı Fred J Gorrell, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter ve bazı devlet kurumlarının idarecileri, AKİB'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, buluşmanın, Türkiye-Kanada ticari ilişkilerini geliştirmek ve ihracatçı-ithalatçı firmaların sorunlarını belirlemek için gerçekleştirildiğini belirtti.

Arslan, görüşmenin önemine işaret ederek, "Kanada'yı temsil eden üst düzey yetkililer, ticarette yaşanan sorunları ve geliştirilmesi gereken noktaları ilk ağızdan duyma fırsatı buldular. Umarım bu toplantı, devam eden ticari ilişkilerimizi bir adım öteye taşımamız konusunda bir milat olur." ifadesini kullandı.

Gorrell de Kanada'nın, gıda ürünleri ticaretinde öncü ülkelerden olduğunu vurgulayarak, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Tarım ürünlerindeki ticaret hacmimiz, ithalat ve ihracat neredeyse yarı yarıya olmak üzere yaklaşık 130 milyar dolar. Export Development Canada, ihracata destek veren bir kurum olarak Türkiye ile ticaret hacmimizin genişlemesinde kilit rol oynayacaktır. Bu kapsamda, öncelikli hedefimiz Türkiye ile olan ticari ilişkilerimizi en üst seviyeye taşımak. Bakış açımız, kazan-kazan politikası üzerinde yoğunlaşmakta. Bu nedenle, ticarette yaşadığımız mevcut sorunları bertaraf etmek için hem Kanadalı hem de Türk yetkililerle müzakere aşamasında olduğumuzu ve bu sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çabalayacağımızı belirtmek isterim."

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:38
  1. Akdeniz İhracatçı Birlikleri
  2. Kanada Tarım Bakan Yardımcısı Fred J Gorrell
  3. Mersin

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