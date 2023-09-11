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Dünya Kanada Başbakanı Trudeau Hindistan'da mahsur kaldı
Dünya

Kanada Başbakanı Trudeau Hindistan'da mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
2023-09-11 01:13:00 -
Kanada Başbakanı Trudeau Hindistan'da mahsur kaldı

Hindistan'da düzenlenen 18'inci G20 Zirvesi sonrası ülkesine dönmek için havalimanının yolunu tutan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, uçağının teknik arızası nedeniyle Hindistan'dan ayrılamadı. Trudeau ve ekibinin bir süre daha Hindistan'da kalmak zorunda kaldığı söylendi.

Hindistan'daki G20 Zirvesi sonrası ülkeden ayrılmak için havalimanına gitmek üzere yola çıkan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve beraberindeki heyet, uçakta teknik bir arıza yaşandığına dair uyarıldı.

Uçakta teknik sorun yaşandı

Kanada Başbakanlık Ofisinden Global News'e yapılan açıklamada, Trudeau ve heyetinin, kendilerini taşıyacak uçakta teknik sorun yaşandığına dair Kanada Silahlı Kuvvetlerinden uyarı aldıkları belirtildi.

Açıklamada, "Bu sorunlar bir gecede çözülemez, heyetimiz alternatif düzenlemeler yapılana kadar Hindistan'da kalacak." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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