0553 313 94 23
impression

Kanada Başbakanı Trudeau açıkladı: Cinayet kayıtlarını dinledik

Kanada Başbakanı Trudeau, Kanada İstihbarat'ının Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtlarını dinlediklerini duyurdu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:03
Kanada Başbakanı Trudeau açıkladı: Cinayet kayıtlarını dinledik

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada İstihbaratı'nın Türkiye'nin verdiği ses kayıtlarını dinlediğini açıkladı. Başbakan Trudeau, kendisinin kayıtları dinlemediğini ve Suudi Arabistan'a karşı atılacak adımlarda ortak fikre sahip müttefiklerle beraber çalışacaklarını söyledi.

FRANSA: BİZDE SES KAYDI YOK

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İstanbul'da işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kendilerinde ses kaydı olmadığını söyledi.

Bir televizyon kanalına konuşan Fransız Bakan Le Drian'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ses kayıtlarının Fransa, Almanya ve İngiltere'ye verildiği sözleri hatırlatıldı. Bakan Le Drian, kayıtların Fransa'ya verildiğine dair bir bilgisi olmadığını söyleyerek, "Eğer Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bize vereceği bilgiler varsa bunları vermeli" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 15:03
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Fahrettin Koca'dan Hakkari ve Şırnak’ta yaralanan askerlere ziyaret
    1. Bakan Fahrettin Koca'dan Hakkari ve..
    2. Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat..
    3. Meksika'da 2 kişi WhatsApp'tan yayılan..
    4. Moody's'ten Türkiye'ye risk açıklaması
    5. İŞKUR TYP personel alımları TYP..
    6. Hindistan'da çatışma çıktı: 4 kişi..
    7. İYİ Parti’den Mansur Yavaş’a dikkat..
    8. ABD Başkanı Trump tüm dünyayı tehdit..
    9. İlk milli jet motoru test edildi!..
    10. Evinizin altında fay hattı var mı?..
    11. Adana'da 'Cono Aşireti'nin şifresi..
    12. Donald Trump'tan dünyaya tehdit: Artık..
    13. CHP'li seçmenin kafası karıştı! 'Bizim..
    14. ABD savaş uçağı düştü!
    15. UBER derneğinden taksicilere duyurusu
    16. Apartmanda can pazarı: 7 kişi..
    17. Nevşehir'de FETÖ operasyonu: 23 kişi..
    18. Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj:..
    19. Alman Bakan Seehofer: Parti..
    20. İstanbullular dikkat! 3 köprü trafiğe..
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”
    Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”