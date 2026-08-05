Kanada alev alev: 230 ev kül oldu

Kanada'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. British Columbia eyaletinde cuma günü başlayan Bradley Creek yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak evlere ulaştı. Okanagan Kızılderili Kabilesi lideri Dan Wilson, yangının yaklaşık 230 evi küle çevirdiğini belirtti. Wilson, yıkımı "olağanüstü" olarak nitelendirdi ve bunun kabilenin tarihindeki "en karanlık günlerden biri" olduğunu söyledi. Wilson, "Yangın o kadar hızlı yayıldı ki bazılarımızın tahliye için sadece 5 dakikası vardı" dedi.

British Columbia Orman Yangınları Servisi, eyalet genelinde yaklaşık 120 orman yangınının devam ettiğini, yaklaşık 50'sinin kontrol altına alınamadığını aktardı.

British Columbia Acil Durum Yönetimi Bakanı Kelly Greene ise yangınlar nedeniyle yaklaşık 8 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti. Kanada Başbakanı Mark Carney sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "British Columbia eyaletindeki orman yangınları nedeniyle hayatı altüst olan herkesle birlikteyim. Sadece Bradley Creek yangını bile son birkaç günde binlerce insanın evlerini terk etmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

Bradley Creek'in yanı sıra Boston Bar, Clinton ve Kimberley yerleşim yerlerinin yakınlarında da büyük yangınlar devam ediyor.