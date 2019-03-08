Kanada 15.5 milyar dolar cari açık verdi

Kanada İstatistik Kurumu’nun 28 Şubat 2019’da yayımladığı verilere göre, Kanada’nın cari açığı dördüncü çeyrekte 5.4 milyar dolarlık artışla 15.5 milyar dolara yükseldi.

Büyük ölçüde enerji ürünleri satışlarının düşmesine bağlı olarak, ürün ve hizmet ticaretinde artan açığı yansıtan bu artış, azalan yatırım geliri açığı ile bir ölçüde dengelendi.

Dördüncü çeyrekte enerji fiyatları yüzde 22 oranında düşüş kaydetti. 2018 yılında Kanada’nın cari açığı, son dört yılda kaydedilen en düşük seviyeye ulaşarak, 1,4 milyar dolarlık düşüşle 58,7 milyar dolara geriledi.