0553 313 94 23

Kanaat önderlerinden Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Kanaat önderleri ile 20 ilden bazı ailelerin temsilcileri, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:43
Kanaat önderlerinden Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Kanaat önderleri ile 20 ilden bazı ailelerin temsilcileri, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ziyarette bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'den bu yana HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine Van, Bitlis, Elazığ, Şırnak, Adıyaman, Batman, Malatya, Muş, Mardin ve Şanlıurfa'nın da yer aldığı 20 ilden gelen bazı ailelerin temsilcileri ile kanaat önderleri destek ziyareti yaptı.

Heyet temsilcisi Rasim Aslan, annelerin acısını paylaşmak için geldiklerini vurgulayarak, "Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bundan zor bir şey yoktur. Bu anneler, Türkiye'deki tüm anneleri temsil ediyor. Ümit ediyorum ki herkes insafa gelir bu annelerin evlatlarına kavuşmalarına yardımcı olur." diye konuştu.

Gezi Parkı, Kaz Dağları, İzmir'deki orman yangını gibi çeşitli konularda eylem yapanlara seslenen Aslan, şunları kaydetti:

"Yüreği ve hayatı yanan bu genç neslin ve ailelerinin, yanan bir ağaç kadar sizin yanınızda değeri yok mu? Sizler neredesiniz? Anneler kutsaldır, evlatları için yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Annelerin sesini dinlemeyen hiçbir toplum muvaffak olamamıştır. Onun için buradaki bütün anneleri kutluyoruz. Annelerin yanındayız, acılarını paylaşıyoruz."

"Elin çocuklarını dağa kaldırıyorlar"

Abdullah Yalçın da annelere destek vermek için geldiklerini belirterek, "Bundan sonra hiçbir şekilde yanlış yapanlardan korkmayacağız. Hep beraber elimizden geldiğince, bir daha başka anneler ağlamasın diye, canımızla sizlerin yanındayız. Kendi çocuklarını saklayıp elin çocuklarını dağa kaldırıyorlar. Var mı öyle bir şey?" ifadelerini kullandı.

Oturma eyleminde yer alan baba Mehmet Karaman da 22 yıl önce 18 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını, 22 yıldır oğlunu görmediğini belirterek, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:43
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Karaman
  4. Van
  5. Şanlıurfa
  6. Muş
  7. Mardin
  8. Malatya
  9. İzmir
  10. Elazığ
  11. Diyarbakır
  12. Bitlis
  13. Adıyaman
  14. DİYARBAKIR
  15. eylem
  16. HDP
  17. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Çiğdem: “Hüyük’ün gelişimi için birlik, kooperatif ve derneklere önem gösteriyoruz”
    1. Başkan Çiğdem: “Hüyük’ün gelişimi için..
    2. Van Spor FK, Kardemir Karabükspor..
    3. Ergene Velimeşespor Ankara..
    4. Altının kilogramı 278 bin liraya..
    5. Çanakkale’de yarın fırtına bekleniyor
    6. Çarşamba’da kedi kurtarma operasyonu
    7. Konya SMMMO’dan SGK teşvikleri ve..
    8. Ziraat Türkiye Kupası: Erzincanspor -..
    9. Konyaspor'da sponsorluk anlaşması
    10. Opera sanatçıları Foça'da buluştu
    11. Pakistan, tutuklu Hint subaya..
    12. Metrelerce yükle trafikte tehlikeli..
    13. MEB yanlıştan döndü! Skandal ibare..
    14. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç GSO’yu..
    15. Ustasından aşure tarifi
    16. AK Parti Bilecik Milletvekili..
    17. Kayseri'de aranan hükümlü yakalandı
    18. Vali Yavuz, kaymakamlara seslendi:..
    19. Palandöken: “Faiz indirim kararı..
    20. Bakan Turhan: "Hızlı demir yolunda..
    21. Esnaftan “Tek şerit” çağrısı
    22. Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı
    23. Menekşe sahilinde korkutan tekne..
    24. E-devlet 4A-4B-4C emeklilik yaşı nasıl..
    25. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan..
    26. Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye..
    27. Alanya’da Rus ve Alman iki turist otel..
    28. Suşehri’nde aşure dağıtımı
    29. Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası..
    30. MESKİ yetkilileri, Ankara’da Stratejik..
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı