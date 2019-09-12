Kanaat önderlerinden Diyarbakır annelerine destek

DİYARBAKIR (AA) - Kanaat önderleri ile 20 ilden bazı ailelerin temsilcileri, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ziyarette bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'den bu yana HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine Van, Bitlis, Elazığ, Şırnak, Adıyaman, Batman, Malatya, Muş, Mardin ve Şanlıurfa'nın da yer aldığı 20 ilden gelen bazı ailelerin temsilcileri ile kanaat önderleri destek ziyareti yaptı.

Heyet temsilcisi Rasim Aslan, annelerin acısını paylaşmak için geldiklerini vurgulayarak, "Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bundan zor bir şey yoktur. Bu anneler, Türkiye'deki tüm anneleri temsil ediyor. Ümit ediyorum ki herkes insafa gelir bu annelerin evlatlarına kavuşmalarına yardımcı olur." diye konuştu.

Gezi Parkı, Kaz Dağları, İzmir'deki orman yangını gibi çeşitli konularda eylem yapanlara seslenen Aslan, şunları kaydetti:

"Yüreği ve hayatı yanan bu genç neslin ve ailelerinin, yanan bir ağaç kadar sizin yanınızda değeri yok mu? Sizler neredesiniz? Anneler kutsaldır, evlatları için yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Annelerin sesini dinlemeyen hiçbir toplum muvaffak olamamıştır. Onun için buradaki bütün anneleri kutluyoruz. Annelerin yanındayız, acılarını paylaşıyoruz."

- "Elin çocuklarını dağa kaldırıyorlar"

Abdullah Yalçın da annelere destek vermek için geldiklerini belirterek, "Bundan sonra hiçbir şekilde yanlış yapanlardan korkmayacağız. Hep beraber elimizden geldiğince, bir daha başka anneler ağlamasın diye, canımızla sizlerin yanındayız. Kendi çocuklarını saklayıp elin çocuklarını dağa kaldırıyorlar. Var mı öyle bir şey?" ifadelerini kullandı.

Oturma eyleminde yer alan baba Mehmet Karaman da 22 yıl önce 18 yaşındaki oğlunun dağa kaçırıldığını, 22 yıldır oğlunu görmediğini belirterek, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.